Ile Maurice: Grossesses précoces - L'éducation sexuelle intégrée au cursus scolaire depuis janvier 2025

Interrogée sur les mesures mises en place pour faire face au phénomène des grossesses adolescentes et en réduire l'incidence depuis janvier 2025, la Première ministre adjointe et ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie, a détaillé l'ensemble des actions engagées à travers les différents dispositifs d'accompagnement, de prévention et de coordination interinstitutionnelle.

Parmi les principales structures d'accompagnement figure le Drop-In Centre de Port-Louis, géré par la Mauritius Family Planning and Welfare Association (MFPWA). Ce centre accueille les adolescentes enceintes et les jeunes mères afin de les aider à poursuivre leurs études, à intégrer une formation ou à reconstruire leur projet de vie. Des séances de conseil, des activités de développement personnel et des programmes visant à renforcer les compétences sociales y sont également proposés.

Les cas signalés par les établissements de santé font l'objet d'un suivi assuré par les services du ministère. Les adolescentes bénéficient d'un accompagnement psychosocial adapté à leurs besoins, tandis que leurs familles sont également impliquées afin de renforcer le soutien dont elles disposent. Des visites à domicile et des séances de suivi sont organisées pour veiller à leur bien-être et leur sécurité. Lorsque la situation l'exige, les jeunes concernées peuvent être orientées vers d'autres services publics pour obtenir un soutien financier ou une assistance complémentaire.

En parallèle, des actions de sensibilisation sont menées dans les écoles et au sein des communautés afin d'informer les jeunes sur les enjeux liés à la santé sexuelle et reproductive. Arianne Navarre-Marie a également souligné le renforcement de la collaboration entre les organisations communautaires, les ONG et les différentes institutions concernées afin d'assurer une meilleure coordination des interventions et un suivi plus efficace des cas de grossesses adolescentes.

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Sur le plan préventif, des services de santé sexuelle et reproductive adaptés aux adolescents sont disponibles dans les centres de santé et les hôpitaux régionaux. Depuis janvier 2025, l'éducation à la sexualité fait également partie du cursus scolaire.

Les élèves sont sensibilisés à des thématiques telles que la santé reproductive, les infections sexuellement transmissibles, les droits liés au genre ainsi que les idées reçues entourant la sexualité. La ministre a enfin rappelé qu'une attention particulière est accordée aux garçons et aux jeunes hommes dans les actions de prévention, leur implication étant considérée comme essentielle pour réduire les grossesses précoces et promouvoir des relations plus équilibrées et responsables.