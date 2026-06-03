Ile Maurice: Mort d'une jeune femme enceinte à l'hôpital SSRN - Une enquête pointe des manquements multiples

La mort de B.M., 21 ans, enceinte de 23 semaines, au Sir Seewoosagur Ramgoolam National Hospital SSRN le 23 mai 2026, a été portée devant l'Assemblée nationale. Le ministre de la Santé, Anil Bachoo, a retracé la chronologie des événements et les conclusions de l'enquête indépendante diligentée par son ministère.

Le 18 mai à 23 h 48, la patiente se présente aux urgences pour des douleurs abdominales. Le médecin recommande une admission immédiate, qu'elle refuse en signant une décharge. Sans suivi prénatal, elle revient trois heures plus tard, en travail, le coeur foetal absent. À 6 h 40, un décollement placentaire provoque des saignements abondants. Elle est opérée, puis s'effondre en salle à 11 h 50. Une hystérectomie est pratiquée en urgence. Admise en soins intensifs, prise en charge par une équipe pluridisciplinaire, son état continue de se dégrader. Elle décède le 23 mai à 8 h 40.

L'enquête indépendante, dont le rapport a été remis au ministère le 1er juin, conclut à une combinaison de facteurs : consommation présumée de cannabis, conditions obstétriques à haut risque et délais imputables à la patiente. L'absence de suivi prénatal l'aurait prédisposée au décollement placentaire et à une coagulation intravasculaire disséminée. Le rapport précise que l'équipe médicale, une fois la patiente réadmise, a suivi tous les protocoles sans manquement. Le ministère a décidé de saisir le Medical Council pour une investigation approfondie.

La question de l'absence physique du gynécologue à 3 heures du matin a également été soulevée. Le ministre a confirmé que le spécialiste donnait ses instructions par téléphone et n'est arrivé qu'aux alentours de 6 heures, conséquence de la décision de l'Employment Relations Tribunal ayant mis fin à l'obligation de présence 24/7 des spécialistes - un dispositif arrêté immédiatement par le syndicat le jour même du jugement. Un protocole strict est en cours d'élaboration pour garantir la présence physique obligatoire d'un spécialiste dès qu'une vie est en danger.

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