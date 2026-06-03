Ile Maurice: Foire commerciale - Le pays sera-t-il à l'expo de Shanghai ?

La 9e édition de la China International Import Expo se tiendra du 5 au 10 novembre 2026 au National Exhibition and Convention Center de Shanghai. Organisée annuellement par le gouvernement de la République populaire de Chine depuis 2018, cette foire commerciale internationale est conjointement pilotée par le ministère du Commerce chinois et le gouvernement municipal de Shanghai, avec le soutien d'organisations internationales comme l'OMC, la CNUCED et l'ONUDI.

Elle vise à promouvoir la mondialisation des échanges, à faciliter l'accès des entreprises étrangères au marché chinois et à renforcer les partenariats économiques internationaux. Au fil des éditions, elle a attiré la participation de plus de 100 pays et de milliers d'entreprises, dont de nombreuses figurant au classement Fortune Global 500.

Maurice y participera-t-il cette année ? Pas encore tranché. Le ministre des Affaires étrangères et du commerce international, Dhananjay Ramful, a indiqué à l'Assemblée nationale que l'invitation de l'ambassade de Chine a été reçue le 1er avril 2026 et transmise à l'Economic Development Board (EDB) le même mois.

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L'EDB, qui a déjà conduit des missions à Shanghai en 2024 et 2025 avec l'appui de la mission mauricienne à Pékin, consulte actuellement les opérateurs du secteur privé pour évaluer l'intérêt commercial et la viabilité économique d'une participation. Si l'évaluation confirme une valeur commerciale claire, l'EDB envisagera de coordonner une mission ciblée avec les parties prenantes concernées.

En marge, le ministre a rappelé les contours de l'accord de libre-échange entre Maurice et la Chine : Pékin s'est engagé à éliminer les droits de douane sur 8 547 lignes tarifaires sur sept ans, tandis que Maurice offre un accès en franchise sur 192 lignes. Les exportations mauriciennes vers la Chine sont passées de Rs 126 millions en 2024 à Rs 449 millions en 2025. La question d'un député sur les mesures prises pour informer les exportateurs des opportunités chinoises a valu une réponse lapidaire du ministre : la promotion des exportations relève du mandat de l'EDB, pas du sien.