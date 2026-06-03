Ile Maurice: Calodyne - 113 demandes de permis de développement enregistrées depuis janvier 2025

Le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, a fourni un état des lieux détaillé des demandes de développement à Calodyne. Selon les chiffres communiqués par le District Council de Rivière-du-Rempart, 113 demandes de Land Use Permit (LUP) ont été enregistrées du 1er janvier 2025 à aujourd'hui.

Elles comprennent 67 projets résidentiels, 34 subdivisions ou extensions, et 12 projets commerciaux. Il a précisé que deux objections ont été formulées concernant un car wash et un projet d'appartements, sans qu'aucune demande formelle de permis n'ait été soumise, empêchant tout examen officiel à ce stade.

Le ministre a rappelé que chaque dossier est évalué individuellement selon la Planning and Development Act 2004, en consultation avec de multiples organismes techniques. Aucun permis environnemental (PER ou EIA) n'a été délivré à Calodyne depuis 10 ans, selon le ministère de l'Environnement. Les autorités peuvent exiger des études d'impact, notamment en matière de trafic, drainage et risques environnementaux.

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Ranjiv Woochit a également indiqué que des mesures de police environnementale sont en cours, avec un ordre d'arrêt déjà émis. Il a enfin souligné qu'aucun développement ne peut être autorisé sans conformité stricte aux normes légales et techniques, réaffirmant l'objectif d'un aménagement durable et contrôlé de la région.