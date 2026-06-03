Ile Maurice: Pénurie de chirurgiens vasculaires - Le ministère de la Santé mise sur la coopération internationale

2 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo

Le ministre de la Santé et du bien-être, Anil Bachoo, a dressé un état des lieux préoccupant de la disponibilité des spécialistes médicaux à Maurice. Selon les données du Medical Council, le pays compte seulement deux chirurgiens vasculaires, cinq chirurgiens cardiovasculaires et un cardiologue interventionnel enregistrés. On dénombre également 74 cardiologues et 10 chirurgiens cardiothoraciques.

Le ministre a souligné qu'aucun chirurgien vasculaire n'est employé dans les hôpitaux publics. Malgré l'existence de deux postes financés, l'un est vacant à la suite d'un décès et l'autre après une démission. Un appel à candidatures lancé en avril 2026 n'a reçu aucune réponse. Il y a 19 cardiologues en service, avec un poste vacant. Pour combler ces manques, le ministère collabore avec l'Organisation mondiale de la Santé afin d'évaluer les besoins en spécialistes.

Anil Bachoo a également mis en avant le recours à des experts étrangers venant de l'Inde, du Royaume-Uni, de la France, de l'Afrique du Sud, de l'Australie et des États-Unis. Parmi les initiatives annoncées figurent 2 200 opérations de la cataracte prévues sur une période de deux mois. Répondant à une question supplémentaire du député Eshaan Jhummun, le ministre a confirmé que les patients nécessitant une chirurgie vasculaire peuvent être orientés vers le secteur privé lorsque cela s'avère nécessaire.

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