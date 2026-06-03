Ile Maurice: NSIF - Rs 1,06 milliard décaissée en faveur de 240 organisations

Répondant à une question parlementaire sur la National Social Inclusion Foundation (NSIF), le ministre de l'Intégration sociale, Ashok Subron, a donné des précisions sur les fonds reçus depuis juillet 2025, leur utilisation, ainsi que sur la liste des bénéficiaires et les critères d'attribution des financements. Il a rappelé que la NSIF, placée sous la tutelle de son ministère, est l'organisme central chargé de gérer les fonds issus du mécanisme de Corporate Social Responsibility (CSR), conformément à l'Income Tax Act.

Ces ressources sont destinées à financer des projets sociaux en faveur des personnes vulnérables, notamment dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, de l'éducation, du handicap, de la protection des familles, de la lutte contre les violences basées sur le genre et du développement durable. La NSIF a ainsi reçu environ Rs 976,1 millions de la MRA entre juillet 2025 et avril 2026. Sur la même période, environ Rs 162,1 millions ont été consacrées aux dépenses opérationnelles de la fondation.

Concernant les bénéficiaires, Ashok Subron a précisé que les financements sont accordés uniquement à des ONG enregistrées auprès de la NSIF, à la suite d'appels à projets. Les dossiers soumis passent par un processus structuré d'évaluation en quatre étapes : une vérification administrative, une analyse technique basée sur la pertinence et l'impact des projets, une validation par un comité de gestion, puis une approbation finale par le Conseil de la NSIF.

Pour l'exercice en cours, un total d'environ Rs 1,06 milliard a été décaissée en faveur de 240 organisations, incluant des ONG et institutions caritatives, pour financer leurs projets et frais de fonctionnement. Par ailleurs, le ministre a souligné que, pour des raisons de transparence, la liste complète des bénéficiaires ainsi que les montants alloués a été déposée à l'Assemblée nationale.

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