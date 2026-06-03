Ile Maurice: Le Sporting CP prêt à faire sauter la banque cet été

Le Sporting CP s'apprête à vivre un été agité sur le marché des transferts. Avec pour objectif affiché d'engranger au minimum 120 M€ de ventes, le club lisboète veut une nouvelle fois transformer ses pépites en liquidités. Une stratégie bien rodée : la saison dernière, Viktor Gyökeres avait filé à Arsenal pour 66,9 M€, Conrad Harder à Leipzig pour 24 M€, et d'autres encore avaient suivi.

Cette fois, trois joueurs majeurs sont déjà sur le départ. Francisco Trincão (26 ans) attise les convoitises, notamment de Liverpool. Pour s'offrir le polyvalent milieu offensif, il faudra débourser 60 M€, soit le montant de sa clause libératoire. Morten Hjulmand (26 ans) a lui aussi un bon de sortie. Le métronome norvégien intéresse José Mourinho, qui aimerait l'embarquer au Real Madrid, mais l'Angleterre reste aussi une destination possible. Comptez entre 40 et 50 M€ pour le récupérer, loin des 80 M€ de sa clause. Pedro Gonçalves (27 ans), enfin, est lui aussi ouvert à un départ si une offre convaincante se présente : entre 20 et 30 M€ selon les sources.

À cela s'ajoute le cas Luis Suárez, buteur en pleine forme, dont la clause est fixée à 80 M€. Newcastle, qui pourrait perdre Nick Woltemade, est sur les rangs. Si toutes ces transactions se concrétisent aux montants espérés, le Sporting pourrait dépasser les 220 M€ de recettes -- bien au-delà de l'objectif initial.

Sans attendre, le club a déjà activé le mercato à l'achat : Pedro Lima, Issa Doumbia et Rodrigo Zalazar (30 M€) ont été recrutés. Silas Andersen devrait suivre. La grande priorité reste João Palhinha, ciblé pour remplacer Hjulmand, même si négocier avec le Bayern Munich -- qui l'avait acheté 50 M€ -- s'annonce compliqué. Vendre haut, réinvestir vite : le Sporting CP, l'un des rois de la plus-value en Europe, n'a pas fini de faire parler de lui.

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