Ile Maurice: Palestine - Maurice soutient constamment et suit de près la procédure engagée contre Israël

Interrogé à l'Assemblée nationale par la députée Joanna Bérenger sur les relations diplomatiques, commerciales et sécuritaires entre Maurice et Israël, ainsi que sur une éventuelle intervention dans la procédure engagée devant la Cour internationale de Justice (CIJ), le ministre des Affaires étrangères, Ritesh Ramful, a réaffirmé la position historique de Maurice en faveur du peuple palestinien.

Le ministre a rappelé que Maurice soutient depuis plusieurs décennies le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à la création d'un État souverain, conformément au droit international et aux résolutions des Nations unies. Cet engagement se traduit notamment par son soutien constant aux initiatives humanitaires et aux résolutions favorables à la Palestine au sein des instances internationales.

Sur le plan diplomatique, il a retracé l'évolution des relations avec Israël. Établies en 1968, celles-ci avaient été rompues en 1976 avant d'être rétablies en 1993, à la suite des accords d'Oslo. Toutefois, le gouvernement mauricien affirme aujourd'hui adopter une approche mesurée dans ses relations bilatérales avec Israël, caractérisée par des échanges limités et l'absence de coopération significative à haut niveau.

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Concernant la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la CIJ au titre de la Convention sur le génocide, le ministre a indiqué que Maurice suit attentivement les développements de l'affaire. Il a rappelé que le gouvernement soutient déjà publiquement cette démarche.

Toutefois, aucune décision n'a encore été prise quant à une éventuelle intervention officielle de Maurice dans la procédure. Le ministre a précisé qu'une telle décision sera évaluée en fonction des exigences juridiques applicables, des intérêts nationaux du pays et de la contribution que Maurice pourrait apporter au débat devant la juridiction internationale.