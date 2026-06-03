Sénégal: BRVM - Les indices clés de la Bourse terminent la journée du 2 juin 2026 en vert

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 2 juin 2026, les indices clés de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont tous enregistré des hausses avec des degrés variables.

L'indice BRVM Composite connait ainsi une hausse de 0,47% à 428,01 points contre 426,00 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il enregistre aussi une hausse de 0,36% à 200,91 points contre 200,18 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige a progressé de 0,31% à 167,47 points contre 166,95 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il est en forte hausse de 1,18% à 303,36 points contre 299,81 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation positive de 0,47% à 168,00 points contre 167,12 points la veille.

Au niveau des indices sectoriels, à part l'indice BRVM-Télécommunications (moins 0,99%) tous les autres sont en hausse. Les plus fortes progressions sont les indices BRVM Services Publics (plus 5,21% à 202,11 points), BRVM Industriels (plus 2,71% à 197,81 points), BRVM Energies (plus 2,25% à 147,93points) et BRVM Consommation Discrétionnaire (plus 1,28% à 186,72 points).

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La valeur des transactions s'est rehaussée à 2,604 milliards de FCFA contre 1,180 milliard de FCFA la veille.

De son côté, la capitalisation du marché des actions termine la journée de cotation en hausse de 77,689 milliards, passant de 16 410,800 milliards de FCFA la veille à 16 488,489 milliards FCFA ce 2 juin 2026.

Celle du marché des obligations est par contre en baisse de 2,306 milliards de FCFA à 12 043,920 milliards de FCFA contre 12 046,226 milliards FCFA.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 7,50% 4 515 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,44% 1 660 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,37% 3 860 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (plus 6,68% à 7 990 FCFA) et SETAO Côte d'Ivoire (plus 6,57% à 3 000 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Mali (moins 5,05% à 4 980 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (moins 3,68% 55 000 FCFA), BOA Sénégal (moins 3,64% à 7 290 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (moins 2,17% à 8 800 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (moins 1,88% à 3 400 FCFA).