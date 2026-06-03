Sénégal: Kaolack - Près de 5 000 candidats au CFEE et 372 au BFEM sans acte d'état-civil (IA)

Kaolack — Quelque 4 953 candidats du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) et 372 du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) de l'inspection d'académie (IA) de Kaolack (centre) ne disposent pas d'acte d'état-civil, a révélé mardi l'inspecteur Samba Diakhaté.

"Pour ce qui est de l'état-civil, 4 953 élèves ne disposent pas d'acte d'état-civil pour le CFEE et qui attendent d'être régularisés. Pour le BFEM, ils sont 372 candidats qui sont concernés", a précisé M. Diakhaté, inspecteur d'académie de cette circonscription administrative.

Il intervenait à la réunion du Comité régional de développement (CRD) préparatoire des examens scolaires de fin d'année, présidée par le gouverneur de la région de Kaolack, Mohamadou Moctar Watt, en présence des autorités administratives et territoriales ainsi que des acteurs clés du système éducatif et chefs de services déconcentrés.

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"Nous en profitons pour encore sensibiliser les parents qui sont responsables à la base. Chaque parent doit faire en sorte son enfant puisse avoir un extrait de naissance assez tôt pour éviter que les candidats nous arrivent au CM2 sans pièce d'état-civil", a-t-il martelé, ajoutant qu'il a été mis en place un dispositif d'accompagnement, en relation avec les tribunaux et les préfets.

Cette rencontre a permis à l'Inspection d'académie de présenter les effectifs devant participer aux différents examens, mais également de revenir sur les dispositions déjà prises pour une "gestion optimale" de ces examens qui se profilent à l'horizon.

Pour le CFEE, 20 175 candidats sont en lice avec les filles qui dominent avec un taux de 57%, répartis sur 149 centres. Concernant le BFEM, il y a 12 500 candidats avec 57,26% de filles. Pour le baccalauréat, ils seront 13 007 candidats avec une domination des séries littéraires avec plus de 6 800 candidats et 1 542 élèves des séries scientifiques, a-t-il indiqué.

"Aujourd'hui, nous pouvons dire que les choses se passent très bien. Depuis les IEF (Inspection de l'éducation et de la formation) jusqu'au niveau académique et des établissements scolaires, les dispositions se prennent au jour le jour", a assuré Samba Diakhaté.

Au cours de ce CRD le chef de l'exécutif régional, Mohamadou Moctar Watt a donné des instructions aux différentes parties prenantes par rapport à la sécurité, à la logistique et à l'accompagnement des jurys.

"Nous savons que la période est assez particulière, les examens coïncidant généralement avec le début de l'hivernage. Pour cette année, les soucis se situent plus au niveau du BFEM qui démarre le 14 juillet. Mais à ce niveau, les dispositions sont prises en amont pour faire en sorte de ne pas avoir trop de centres d'examen inondables", a souligné l'IA de Kaolack.

Il a rappelé que l'utilisation des téléphones portables ou tout autre outil pouvant constituer une source de fraude est "formellement interdite".