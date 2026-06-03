Sénégal: Une ambulance mortuaire de neuf places offerte à l'hôpital régional de Saint-Louis

2 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Une armoire mortuaire de neuf places a été offerte mardi au Centre hospitalier régional de Saint-Louis (nord) en vue de doter la structure hospitalière de morgues de qualité, a constaté l'APS.

"C'est le lieu pour moi de remercier l'association And Dekkil Ndar pour cet important don que nous venons de réceptionner", a déclaré le directeur du CHR, Dr El Hadji Sader Top, en marge de la cérémonie officielle de remise de cet équipement.

Il a souligné la nécessité de doter les structures hospitalières de morgues de qualité pour "accueillir dignement les défunts".

Pour sa part, le président de l'association And Dekkil Ndar (Ensemble pour reconstruire Ndar) Abdoulaye Gaye a rappelé que la vocation première de sa structure" est de répondre aux préoccupations des populations pour la bonne marche de la cité.

Le maire de Saint-Louis, Mansour Faye a salué ce geste et réitéré l'engagement de la commune à renforcer sa collaboration avec le Centre hospitalier régional.

Lire l'article original sur APS.

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