Sénégal: Kébémer - Plaidoyer pour le bitumage de la route Ndande-Kab Gaye

Louga — Le secrétaire municipal de la commune de Kab Gaye (nord) Madiama Ndiaye, a renouvelé, mardi, son plaidoyer en faveur du bitumage des 13 kilomètres de piste en latérite reliant Ndande à Kab Gaye, à l'issue du Comité régional de développement (CRD) préparatoire de la 29e édition du Magal annuel de feu Serigne Abdoul Ahad Mbacké prévue le 10 juin.

"La piste Ndande-Kab Gaye demeure un problème et un obstacle permanent pour les populations. Son aménagement dépasse largement le cadre du Magal. C'est un axe structurant qui pourrait contribuer au développement économique de toute la région de Louga", a déclaré M. Ndiaye, par ailleurs président du comité d'organisation de cet évènement religieux.

"Cette voie de production constitue un maillon essentiel pour améliorer la mobilité des populations, réduire les temps de trajet et faciliter les échanges entre plusieurs localités du département de Kébémer", a fait observer Madiama Ndiaye.

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"Il est difficile de comprendre que certaines collectivités territoriales restent enclavées alors que l'on parle de décentralisation et de développement territorial. Une commune ne peut être véritablement porteuse de développement sans infrastructures routières adéquates", a soutenu M. Ndiaye.

Il a rappelé que le projet figure déjà parmi les programmes identifiés par les autorités compétentes.

Madiama Ndiaye a également évoqué les difficultés liées à la couverture téléphonique dans plusieurs localités de la zone.

Il a appelé les opérateurs de télécommunications à renforcer leurs installations afin d'améliorer l'accès au réseau et aux services numériques.

Revenant sur les préparatifs du Magal, Madiama Ndiaye s'est dit "à moitié satisfait" des conclusions du CRD, soulignant que plusieurs engagements ont été pris par les services techniques de l'État.

"L'évaluation définitive se fera après le Magal. Certains services ont déjà enregistré des avancées, tandis que d'autres doivent encore accélérer la mise en oeuvre de leurs engagements", a-t-il indiqué.

La 29e édition du Magal annuel de feu Serigne Abdoul Ahad Mbacké (1914-1989), troisième khalife général de la confrérie Mouride, est organisée par Serigne Abdou Lakrame Mbacké à Kab Gaye, dans l'arrondissement de Ndande (département de Kébémer).

Cette journée de prières et de recueillement commémore l'oeuvre religieuse et sociale de ce dignitaire mouride. L'évènement rassemble chaque année des milliers de fidèles venus de différentes localités du pays.