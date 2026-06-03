Cote d'Ivoire: Financement du PND 2026-2030 - Souleymane Diarrassouba mobilise les représentations diplomatiques

Avec plus de 114 000 milliards de Fcfa d'investissements programmés en cinq ans, le gouvernement veut transformer son modèle de développement et faire du partenariat public-privé le moteur de sa montée en puissance économique.

Echanges. Appels à mobilisation. À l'heure où plusieurs économies africaines composent avec la raréfaction de l'aide publique au développement, le gouvernement choisit une autre voie : celle du pari sur la confiance des investisseurs.

À Abidjan, le ministre du Plan et du développement, Dr Souleymane Diarrassouba, a dévoilé, le mardi 2 juin 2026, les contours d'un ambitieux programme économique qui entend accélérer la transformation structurelle du pays.

Face aux ambassadeurs, institutions multilatérales et partenaires techniques et financiers, Dr Souleymane Diarrassouba, a présenté le Plan national de développement (Pnd) 2026-2030, véritable feuille de route économique élaborée sous l'autorité du Président de la République, Alassane Ouattara.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le programme affiche des ambitions assumées : 114 838,5 milliards de Fcfa d'investissements sur cinq ans, dont 80 614,7 milliards, soit 70,2 %, devront provenir du secteur privé. La contribution publique, elle, est estimée à 34 223,9 milliards de Fcfa.

Une architecture financière qui traduit une orientation politique claire : faire du capital privé national et international le levier principal du développement. Industrialisation, création d'emplois, capital humain, résilience climatique, modernisation de l'État et progrès social constituent les piliers de ce nouveau cycle de croissance.

L'objectif est double à l'horizon 2030 : porter le Pib par habitant à 4 500 dollars et hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. « Le Pnd 2026-2030 traduit notre volonté d'accélérer la transformation économique et sociale de la Côte d'Ivoire à travers un programme d'investissements ambitieux, soutenable et créateur d'opportunités », a affirmé Dr Souleymane Diarrassouba, appelant à une forte mobilisation autour du Groupe consultatif des 8 et 9 juillet 2026 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, dont l'objectif est de lever 114 838,5 milliards Fcfa.

Le soutien des partenaires internationaux semble déjà se dessiner. Représentante résidente du Pnud en Côte d'Ivoire, Blerta Cela a salué un Pnd « très visionnaire » et réaffirmé l'engagement de son institution à accompagner le gouvernement, notamment dans les domaines du climat, de l'emploi des jeunes, de l'innovation et du « Made in Côte d'Ivoire ».

Le Pnd entend également contribuer au dispositif digital de suivi du Plan. À quelques semaines du Groupe consultatif, le gouvernement joue ainsi une partition décisive : convaincre que sa trajectoire économique repose autant sur l'ambition que sur la crédibilité financière.