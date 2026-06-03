Cote d'Ivoire: Éducation - Un programme de préparation au baccalauréat américain présenté à Abidjan

Une conférence de presse consacrée à la présentation du programme "High School Bridge CI" s'est tenue le samedi 30 mai à Cocody. La rencontre a réuni des responsables du secteur éducatif, des élèves et des parents autour des modalités de mise en oeuvre de cette offre de formation destinée aux élèves du secondaire.

Selon les promoteurs du projet, le programme s'adresse principalement aux élèves des classes de Seconde, Première et Terminale et vise à leur permettre de préparer une certification de type baccalauréat américain tout en poursuivant leur scolarité en Côte d'Ivoire.

Léocardi Sié, inspecteure en chef à la direction de la pédagogie et de la formation continue au ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, a salué une initiative qui participe à « l'élargissement de l'offre éducative destinée aux apprenants ivoiriens ».

Elle a indiqué que ce type de certification peut « constituer une option supplémentaire pour les élèves souhaitant poursuivre des études supérieures à l'international, grâce à des enseignements dispensés en ligne ou en présentiel ».

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Fondateur et directeur général de High School Bridge CI, Roussel Folas a présenté les orientations de la structure ainsi que son mode de fonctionnement. Basée à Faya, dans la commune de Cocody, l'institution propose un dispositif d'enseignement principalement numérique, complété par un accompagnement pédagogique assuré à travers des espaces physiques installés à Abidjan et à Douala, au Cameroun.

La rencontre a également permis aux participants d'échanger avec les promoteurs sur les conditions d'admission, l'organisation des cours et les perspectives offertes par ce cursus.