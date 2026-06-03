Cote d'Ivoire: Port-Bouët - Le quartier « Zimbabwé » de Vridi 3 détruit

Le District autonome d'Abidjan a procédé ce mardi 2 juin 2026, au déguerpissement du quartier Vridi 3, connu sous le nom de « Zimbabwé », dans la commune de Port-Bouët.

Dès les premières heures de la journée, des engins de démolition ont été déployés sur le site pour raser les habitations. Sur place, de nombreux riverains tentaient de sauver leurs effets personnels, transportés à l'aide de tricycles et de véhicules vers des lieux de relogement provisoires, ont raconté des témoins joints par téléphone.

Selon Jules Kobenan, habitant du quartier, ils ont été surpris. Par contre selon une note du district, l'opération avait été annoncée depuis des mois avec des campagnes de sensibilisation à l'appui auprès des populations afin de les prévenir des risques liés à l'occupation de cette zone.

L'information que rejette Jules Kobenan qui affirme n'avoir vu de campagne de sensibilisation dans ce sens. Pourtant dans sa note d'information, le district confirme avoir informé les habitants. Surtout sur la raison de leur déguerpissement.

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A ce sujet, le district explique que le site est considéré comme impropre à l'habitation, notamment en raison des dangers accentués en période de fortes pluies. Le district évoque des risques sanitaires élevés, des installations électriques anarchiques, des conditions d'hygiène précaires ainsi qu'un déficit d'aménagement urbain, exposant les habitants à d'éventuelles pertes en vies humaines.

Toutefois, le district se réjouit de la bonne exécution de l'opération dans le respect des procédures en vigueur. Celle-ci s'inscrit, à l'en croire, dans le cadre de son objectif de « zéro mort en 2026 », visant à prévenir les drames liés à l'occupation de zones à risque.

Le District autonome d'Abidjan lance par ailleurs un appel aux populations vivant dans des zones dangereuses exposées aux inondations, glissements de terrain, éboulements ou situées sous des lignes à haute tension à quitter immédiatement ces espaces.