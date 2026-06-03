Cote d'Ivoire: Affaire Apoutchou-Lionel PCS/L'avocat des prévenus - « Nous interjetterons appel de l'ensemble de la décision rendue ce matin »

Après les sanctions prononcées par le tribunal ce mardi 2 juin 2026, Me N'Dri Claver, avocat d'Apoutchou National et de Lionel PCS, a réaffirmé sa conviction quant à l'innocence de ses clients.

Selon lui, cette position ne relève ni d'un parti pris, ni d'une posture circonstancielle, ni d'une réaction émotionnelle. Elle découle plutôt d'une analyse rigoureuse des faits à la lumière des principes fondamentaux du droit pénal.

Dans cette perspective, l'avocat a déclaré : « Usant des prérogatives que la loi nous accorde, nous ferons appel de la décision rendue ce matin. »

Il a également précisé attendre les motivations du tribunal, notamment en ce qui concerne l'existence de l'infraction liée à la prise de paris illicites, ainsi que l'application des dispositions légales relatives au blanchiment de capitaux, en particulier celles sanctionnant le dépassement du plafond des paiements en espèces fixé par le gouverneur de la Bceao.

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Par ailleurs, Me N'Dri Claver a exprimé son souhait de comprendre les raisons ayant conduit le tribunal à retenir l'infraction de blanchiment de capitaux à l'encontre d'Agbré Stéphane, alias Apoutchou National.

Selon lui, ce dernier se serait contenté de manipuler de l'argent dans le cadre d'un tournage vidéo. « Je suis curieux de lire cette décision afin d'en apprécier les motifs », a-t-il conclu.