Cote d'Ivoire: Distinction religieuse - Le révérend Emmanuel Atébi élevé au rang de docteur honoris causa en divinité

Le révérend Emmanuel Atébi, fondateur de la communauté L'Ambassade des Fils de Dieu, a été élevé au rang de docteur honoris causa en divinité. C'était le 30 mai 2026, au cours d'une cérémonie de célébration et de témoignages organisée à Cocody.

Cette distinction lui a été décernée par l'université américaine Dayspring International, en reconnaissance de son engagement spirituel, de son leadership chrétien et de son influence auprès de la jeunesse.

Louanges, prières, témoignages et hommages ont rythmé la cérémonie, couronnée par la remise officielle de ce doctorat honorifique.

Cette distinction est considérée comme la plus haute récompense attribuée par l'institution universitaire à des personnalités dont l'action exerce un impact significatif sur leur communauté.

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Après avoir reçu son diplôme, le révérend Emmanuel Atébi a souligné que cette reconnaissance est avant tout la consécration de l'impact de son ministère à travers les nombreuses vies qu'il a touchées. « Aujourd'hui, nous célébrons le fruit de l'apostolat et du sacerdoce. Nous célébrons les témoignages », a-t-il déclaré.

Pour lui, l'âge ne constitue pas un frein à la réussite, au leadership ou à l'engagement citoyen. « La jeunesse n'est pas un handicap », a-t-il affirmé, avant d'inviter les jeunes à s'investir dans des actions positives susceptibles de contribuer au développement du pays et au renforcement de la cohésion sociale.

Premier Africain à recevoir un doctorat honoris causa en divinité

L'homme de Dieu s'est engagé à poursuivre ses actions en faveur de la formation, de l'accompagnement et de la valorisation de la jeunesse afin qu'elle devienne un véritable moteur de transformation sociale.

Quant au docteur Silas Tiéoulé Benoît, chancelier pour l'Afrique de l'Ouest de l'université Dayspring International, il a expliqué que cette distinction est le résultat d'une évaluation approfondie du parcours, du leadership et de l'impact communautaire du révérend Atébi.

Selon lui, les valeurs de fidélité, de loyauté, de fraternité et d'amour véhiculées au sein de son ministère ont fortement pesé dans la décision de l'institution.

À l'en croire, Emmanuel Atébi devient ainsi le premier Africain à recevoir de cette université un doctorat honoris causa en divinité.

Une reconnaissance qui vient saluer dix années d'engagement au service de l'éducation spirituelle, de l'accompagnement de la jeunesse et de la promotion des valeurs chrétiennes en Côte d'Ivoire.

L'événement a réuni plusieurs responsables religieux, autorités administratives, fidèles et invités venus témoigner leur soutien au responsable chrétien.