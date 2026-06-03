Cote d'Ivoire: Apoutchou National et Lionel PCS - Interdiction de sortir du territoire, voitures, terrains, comptes confisqués

Ce mardi 2 juin 2026, le tribunal a rendu sa décision dans l'affaire impliquant l'influenceur Stéphane Agbré, plus connu sous le pseudonyme d'Apoutchou National, ainsi que son co-accusé Lionel Akobé, alias Lionel PCS.

À l'issue du procès, Apoutchou National a été condamné à trois ans d'emprisonnement ferme, assortis d'une amende de 264 millions de Fcfa.

De son côté, Lionel PCS a écopé d'une peine de cinq ans d'emprisonnement ferme, également assortie d'une amende de 264 millions de Fcfa.

En plus de ces sanctions, plusieurs biens appartenant aux deux condamnés ont été confisqués et ils font désormais l'objet d'une interdiction de sortie du territoire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans le détail, Lionel PCS devra purger cinq ans de prison et s'acquitter de l'amende de 264 millions de Fcfa. Trois véhicules de luxe lui appartenant ont été saisis puis vendus par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels (Agrac). Ses comptes bancaires créditeurs ont également été confisqués. Il devra, en outre, verser 100 millions de Fcfa à l'État de Côte d'Ivoire et 100 millions de Fcfa à la Lonaci.

Concernant Stéphane Agbré, alias Apoutchou National, il a été condamné à trois ans d'emprisonnement ferme et à une amende de 264 millions de Fcfa. Deux de ses comptes bancaires ont été saisis, ainsi que plusieurs biens immobiliers, notamment deux terrains situés à Bingerville, un à Anyama et un autre à Agboville. Il devra également verser 100 millions de Fcfa à l'État de Côte d'Ivoire et 100 millions de Fcfa à la Lonaci.

Peines complémentaires

Les deux condamnés sont interdits de quitter le territoire national pendant une durée de trois ans. Ils sont également privés de leurs droits civiques et politiques durant cette période.

Par ailleurs, ils ne pourront ni émettre de chèques ni exercer les fonctions de gérant ou de directeur pendant six ans. L'usage des cartes de crédit leur est également interdit pour la même durée.

Selon les informations recueillies, les prévenus ont indiqué à la barre qu'ils n'étaient pas en accord avec cette décision de justice, ouvrant ainsi la voie à une éventuelle procédure d'appel.