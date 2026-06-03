Cote d'Ivoire: RSE - Un complexe hôtelier opte pour le reboisement de la forêt d'Aghien

Engagé dans la Responsabilité sociétale des entreprises (Rse), le Palm Club Hôtel, complexe hôtelier sis à Abidjan-Cocody, s'est intéressé à la préservation de l'environnement, notamment au reboisement.

Ainsi, dans le cadre du programme Inad-CI Plan Vert, une initiative citoyenne dédiée à la restauration du couvert forestier ivoirien, ses responsables ont organisé une grande journée de reboisement dans la forêt classée d'Aghien, le samedi 30 mai 2026, à Bingerville.

Pour eux, face à l'érosion progressive du couvert forestier national, chaque arbre planté représente un investissement pour les générations futures.

Participant activement à cette activité, qui a mobilisé les différentes promotions du Cas-Uemoa autour d'un objectif ambitieux, à savoir contribuer au reboisement de cinq hectares de forêt, le colonel-major Appia Simon Pierre, directeur général dudit complexe, a réaffirmé sa volonté d'accompagner les efforts nationaux de lutte contre les changements climatiques et de restauration des écosystèmes.

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Selon lui, la responsabilité environnementale ne doit pas se limiter à des déclarations d'intention. Elle doit se traduire par des actions concrètes, mesurables et durables, capables d'inspirer d'autres organisations.

À l'en croire, dans un contexte où les attentes des citoyens, des clients et des partenaires évoluent rapidement, les entreprises qui s'engagent durablement au service de la société deviennent des acteurs de référence.

Pour le colonel-major, planter des arbres constitue un acte fort de préservation de la nature et porte un message d'espoir, de responsabilité et d'engagement.