Ile Maurice: Tahir Wahab - «Le pays doit transformer ses contraintes en leviers de réforme»

Alors que le gouvernement s'apprête à présenter les priorités du prochain exercice budgétaire, la marge de manoeuvre semble s'asphyxier sous le poids d'une dette publique frôlant les 89,5 % du PIB et d'une inflation persistante. Pour Tahir Wahab, observateur économique, expert-comptable et banquier, l'exécutif doit d'urgence s'extraire de la simple «logique comptable» pour engager de profondes réformes structurelles.

Entre la nécessité d'un audit national des exemptions fiscales, le besoin d'une discipline budgétaire intelligente et l'urgence de basculer d'une économie de consommation vers l'investissement productif, Tahir Wahab appelle à un véritable sursaut de vision stratégique pour redessiner l'avenir économique de Maurice et préserver une cohésion sociale de plus en plus fragilisée.