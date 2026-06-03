Angola: La ministre réaffirme l'engagement en faveur de la formation des spécialistes de la santé

2 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par SJ/ASS/BS

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a réaffirmé mardi à Luanda l'engagement de son département en faveur de la formation des ressources humaines et de la décentralisation progressive des compétences en matière de formation à l'échelle nationale.

La responsable s'exprimait à la clôture de la réunion de bilan et d'évaluation de la visite du Comité de coordination Brésil-Angola, organisée dans le cadre du Projet de formation des ressources humaines dans le secteur de la santé. Elle a rappelé qu'un total de 1 075 professionnels angolais suivent actuellement une formation au Brésil, tandis que 351 autres ont déjà achevé avec succès leurs programmes respectifs.Selon elle, la coopération  avec le Brésil a produit des résultats concrets et durables pour le Système national de santé (SNS).

Sílvia Lutucuta a souligné que cette collaboration a permis de définir un ensemble de priorités stratégiques alignées sur le Plan national de développement sanitaire (PNDS), dans le cadre d'une politique plaçant le capital humain au centre de l'agenda national. Elle a indiqué que les efforts futurs seront orientés vers le renforcement de la formation médicale et infirmière spécialisée, la qualification des techniciens de diagnostic et de thérapeutique, la formation des enseignants et des encadreurs cliniques, ainsi que le perfectionnement des gestionnaires hospitaliers.

Elle a également cité parmi les priorités le renforcement des compétences dans des domaines tels que la santé publique, la surveillance épidémiologique, les urgences médicales, les soins intensifs, la santé maternelle et infantile, la prise en charge des grands brûlés et la recherche scientifique. L'événement a réuni des représentants de l'Agence brésilienne de coopération, des membres du Comité de coordination Brésil-Angola, des directeurs nationaux et municipaux, des responsables d'établissements de niveau tertiaire, ainsi que des universitaires et des gestionnaires de l'Unité de mise en oeuvre du projet (UIP).

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