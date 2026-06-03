Angola: La vice-présidente de la République examine la coopération bilatérale avec le Portugal

Luanda — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a reçu mardi à Luanda l'ambassadeur du Portugal en Angola, Nuno Vaultier Mathias, avec lequel elle a passé en revue l'état de la coopération bilatérale ainsi que les perspectives de son renforcement dans divers domaines.

S'exprimant à la presse à l'issue de l'audience, le diplomate portugais a indiqué que les deux parties ont souligné l'importance de consolider la coopération dans le secteur de l'éducation, considéré comme un domaine stratégique pour le développement durable des deux pays. Selon lui, la rencontre a également permis d'aborder la question de l'économie bleue, identifiée comme un secteur d'intérêt commun pour l'Angola et le Portugal, qui entretiennent une coopération croissante dans ce domaine.

L'ambassadeur a précisé que l'audience s'est déroulée dans un climat de cordialité et a offert l'occasion de réaffirmer la volonté de renforcer les relations historiques entre les deux États. Il a ajouté que plusieurs secteurs de coopération ont été passés en revue, notamment la santé, l'éducation, la sécurité, la défense et l'économie. Nuno Vaultier Mathias a par ailleurs indiqué avoir récemment rencontré la ministre de l'Éducation, soulignant l'importance de ce secteur dans le cadre des relations bilatérales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le diplomate a rappelé avoir présenté ses lettres de créance au Président de la République, João Lourenço, en février dernier, et a estimé que le début de sa mission diplomatique en Angola s'est révélé positif. « Les deux pays entretiennent une densité historique et profonde dans leurs relations bilatérales, ce qui a facilité mon intégration et ma prise de fonction en Angola », a-t-il déclaré. Interrogé sur une éventuelle visite du nouveau président portugais en Angola, il a indiqué qu'aucune date n'a encore été fixée, précisant que le dossier reste suivi par les autorités des deux pays.