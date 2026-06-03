Angola: La Chine réaffirme son soutien aux projets sociaux au pays

Luanda — Le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Dionísio da Fonseca, a rencontré mardi à Pékin le président de l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement (CIDCA), Chen Xiaodong, qui a réaffirmé la volonté de son pays de poursuivre son soutien aux projets sociaux en Angola.

Selon un communiqué de presse transmis à l'ANGOP, lors de cette rencontre, qui s'inscrivait dans le cadre de la visite de travail du ministre d'État en Chine, les deux parties ont analysé l'état de la coopération bilatérale et les perspectives de renforcement du partenariat dans les domaines d'intérêt commun.

La CIDCA est un organisme relevant du Conseil des affaires d'État chinois, chargé de la planification, de la coordination et du suivi des actions et programmes d'aide et de coopération étrangères pour le développement international. À cette occasion, Chen Xiaodong a souligné l'importance des échanges culturels et de civilisations entre les peuples pour la construction d'un monde plus inclusif, pacifique et prospère, réitérant l'intérêt de la Chine à continuer de soutenir les initiatives de développement social en Angola.

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Le ministre d'État a, quant à lui, souligné la nécessité de renforcer la formation et le développement des capacités du personnel de l'administration publique angolaise, ainsi que d'explorer de nouvelles opportunités de coopération dans le cadre des excellentes relations bilatérales qui unissent les deux pays. L'Angola et la Chine entretiennent un partenariat stratégique global, axé notamment sur les infrastructures, la santé, l'éducation, l'énergie, les transports et les télécommunications.

Lors de la réunion, le ministre d'État était accompagné de l'ambassadrice Dalva Ringote Allen, du directeur du Bureau du personnel de la Présidence de la République, Edson Barreto, du secrétaire de la Présidence de la République chargé de la réforme de l'État, Pedro Fiete, et des présidents des conseils d'administration de l'École nationale d'administration et de politiques publiques (ENAPP), Sandra Rodrigues Alves, et de l'Institut de modernisation administrative (IMA), Maick Afonso.

Le ministre d'État et chef de la Maison civile de la présidence de la République, Dionísio da Fonseca, a entamé lundi une visite de travail de six jours en République populaire de Chine, où il visitera différents organismes et services de l'administration publique chinoise. Cette visite fait suite à une invitation officielle du gouvernement chinois, visant à renforcer la coopération entre les deux pays, notamment en matière de modernisation administrative, de transformation numérique et de formation du personnel.

Le programme comprend des visites au centre de services administratifs de Pékin, à l'Agence chinoise de coopération internationale au développement, au parc scientifique et technologique de Zhongguancun, au parc technologique Huawei, à la ville de Shanghai et à l'Académie des études supérieures en économie appliquée de Pudong (CELAP).

Les relations entre l'Angola et la Chine remontent à 1983 et ont atteint leur apogée en 2000, lorsque la Chine a commencé à octroyer des prêts au pays pour reconstruire les infrastructures détruites par la guerre et stimuler l'économie nationale. Ce partenariat repose sur l'exportation de pétrole brut angolais et l'importation de produits manufacturés, de machines et d'investissements dans les infrastructures chinois. Les deux pays s'efforcent de diversifier cette relation, en l'étendant à l'agriculture, à la pêche, aux mines et aux technologies.