Angola: D'Agosto et Sporting à une victoire de la finale du Championnat national de basketball féminin

2 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Les équipes de Primeiro de Agosto et du Sporting de Luanda peuvent se qualifier pour la finale du Championnat national senior féminin de basketball ce mercredi, en affrontant respectivement Casa Pessoal do Porto do Lobito et Interclube lors du match retour des demi-finales.

Après avoir remporté le match aller dimanche dernier, les équipes de Primeiro de Agosto et du Sporting ont l'avantage dans cette série au meilleur des trois matchs. En cas de victoire, elles accéderont directement à la finale, sans avoir à disputer la troisième demi-finale.

Le Sporting, tenant du titre, affrontera Interclube au pavillon Victorino Cunha, tandis que D'Agosto se déplacera dans la province de Benguela pour affronter Casa Pessoal do Porto do Lobito (CCPL). Les deux matchs sont programmés à 18h00. La troisième demi-finale, si nécessaire, aura lieu le 6 juin. La finale se jouera du 10 au 19 juin, selon un format de play off, le meilleur des cinq matchs. VC/LUZ

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