Angola: Des jornalistes angolais en formation en Chine

Wuhan — Vingt-quatre journalistes issus de différents organes de communication sociale participent, depuis mardi 2 jusqu'au 22 du mois en cours, à une formation sur l'informatisation dans la ville de Wuhan, en Chine, un outil considéré comme contribuant au développement d'un pays.

Il s'agit de professionnels issus de l'Agence Angola Press (ANGOP), de la Télévision publique d'Angola (TPA), de la Radio nationale d'Angola (RNA) et du Jornal de Angola (JA). La formation concerne également des cadres du ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, ainsi que du ministère des Relations extérieures, de l'Institut national de promotion de la société de l'information (INFOSI), des Postes d'Angola et d'Angola Telecom.

Cette initiative vise à renforcer la coopération entre l'Angola et la Chine et comprend un séminaire consacré aux talents dans le domaine de l'informatisation en Angola, considéré comme un levier du développement national. Lors de la cérémonie d'ouverture, le chef de la délégation angolaise, Nelson Canhanga, a indiqué que cette formation vise à consolider la coopération bilatérale ainsi que l'engagement des institutions concernées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le troisième secrétaire du ministère des Relations extérieures a, par ailleurs, remercié le Gouvernement chinois pour cette initiative et assuré que les participants donneront le meilleur d'eux-mêmes au cours des 20 jours de formation afin d'acquérir de nouvelles compétences et de répondre aux défis futurs. De son côté, le directeur de l'École de commerce de Wuhan, Fu Zheping, a souligné que la Chine entend renforcer les capacités des professionnels angolais. Cette formation est sponsorisée par le ministère chinois du Commerce, en partenariat avec l'Institut de recherche en télécommunications et postes de Wuhan.