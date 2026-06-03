Afrique: Mondial 2026 - Le pays cherche à marquer l'histoire lors de la Coupe du monde

2 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par IN/VC/DF/LUZ

Luanda — De retour sur la compétition internationale, 52 ans plus tard, l'équipe nationale de football de la République Démocratique du Congo (RDC) cherche à entrer dans l'histoire lors de la Coupe du monde, qui se déroule du 11 juin au 19 juillet, aux États-Unis, au Canada et au Mexique, après son échec lors de sa première participation en 1974 en Allemagne.

Classés 46èmes sur le classement de la FIFA, les « Léopards », comme est surnommée la sélection congolaise, se sont qualifiés via les barrages intercontinentaux en gagnant la Jamaïque (1-0) après prolongation, un souvenir mémorable pour la nation congolaise d'une côté et en général pour le continent africain. L'équipe est dirigée par l'entraîneur Sébastien Desabre et fait partie du Groupe K, où elle affrontera le Portugal, l'Ouzbékistan et la Colombie.

Parmi les joueurs sélectionnés, on retrouve Cédric Bakambu du Real Betis d'Espagne, Yoane Wissa (Newcastle d'Angleterre) et Aaron Wan-Bissaka du West Ham d'Angleterre. Pour sa première participation au mondial de 1974 en Allemagne, alors que le pays s'appelait Zaïre, l'équipe avait été éliminée dès la phase de poules, après avoir perdu trois matchs : Écosse (0-2), Yougoslavie (0-9) et Brésil (0-3). La RDC était la troisième équipe africaine, la première de la région subsaharienne, à participer à une Coupe du monde.

Voici les 26 joueurs sélectionnés :

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Gardiens : Lionel Mpasi (Le Havre), Timothy Fayulu (FC Noah) et Matthieu Epolo (Standard de Liège)

Défenseurs : Chancel Mbemba (Lille), Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Axel Tuanzebe (Burnley), Arthur Masuaku (Lens), Joris Kayembe (Genk), Steve Kapuadi (Widzew L̸ódź), Rocky Bushiri (Hibernian), Dylan Batubinsika (Larissa) et Gédéon Kalulu (Aris Limassol)

Milieu du terrain : Noah Sadiki (Sunderland), Samuel Moutoussamy (Atrómitos), Edo Kayembe (Watford), Ngal Ayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Nathanaël Mbuku (Montpellier), Brian Cipenga (Castellón), Meschack Elia (Alanyaspor) et Gaël Kakuta (AEL Larissa)

Attaquants: Théo Bongonda (Spartak Moscou), Fiston Mayele (Pyramids FC), Cédric Bakambu (Real Bétis), Simon Banza (Al Jazira) et Yoane Wissa (Newcastle).

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