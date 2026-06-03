Angola: Uíge enregistre une augmentation des cas de grossesses précoces

Uíge — La province d'Uíge a recensé 285 cas de grossesses chez les adolescentes au cours des cinq premiers mois de cette année, soit une hausse de 194 cas par rapport à la même période de l'année précédente.

Parmi ces cas, 23 sont dus à des abus sexuels sur mineurs. S'adressant ce mardi à l'ANGOP, la responsable des services provinciaux de l'INAC à Uíge, Rosária Alfredo, a indiqué que l'année précédente, à la même période, son institution avait enregistré 91 cas de grossesses, dont 11 résultant à des abus sexuels. En s'exprimant sur la situation de l'enfant dans la province, la responsable a déclaré que la non-dénonciation contribue à l'augmentation des cas d'abus sexuels sur mineurs.

Elle a expliqué que la majorité de ces abus se produisent au sein de la famille, mais sont dissimulés par des membres de la famille. Au regard de cette situation, Rosária Alfredo a insisté sur la nécessité de dénoncer les personnes impliquées dans des abus sexuels afin d'être déférées devant la justice. La province d'Uíge a enregistré 320 cas de violences sur mineurs au cours des cinq premiers mois de cette année. Parmi les cas recensés, on note l'agression physique, le travail de l'enfant, la fuite de responsabilité et d'autres violations.