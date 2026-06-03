Botswana/Angola: La FAF annonce l'annulation du match contre le Botswana

Luanda — La Fédération angolaise de football (FAF) a annoncé, mardi, l'annulation du match de l'équipe nationale face à son homologue du Botswana, initialement prévu le 5 de ce mois à Casablanca (Maroc), dans le cadre de la fenêtre internationale FIFA.

Selon un communiqué de l'instance dirigeante du football angolais, publié sur sa page officielle, cette décision résulte de contraintes logistiques signalées par la Fédération de football du Botswana, lesquelles rendent difficiles les déplacements ainsi que la participation de cette sélection à ladite rencontre. En remplacement, les « Palancas Negras » affronteront, le même jour et au même lieu, la sélection de la Mauritanie, à 20h00. Dans le même document, daté de ce jour, la FAF réaffirme son engagement à garantir les meilleures conditions de préparation de l'équipe nationale, en vue des échéances compétitives à venir.