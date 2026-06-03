Botswana/Angola: La FAF annonce l'annulation du match contre le Botswana

2 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par VC/BS

Luanda — La Fédération angolaise de football (FAF) a annoncé, mardi, l'annulation du match de l'équipe nationale face à son homologue du Botswana, initialement prévu le 5 de ce mois à Casablanca (Maroc), dans le cadre de la fenêtre internationale FIFA.

Selon un communiqué de l'instance dirigeante du football angolais, publié sur sa page officielle, cette décision résulte de contraintes logistiques signalées par la Fédération de football du Botswana, lesquelles rendent difficiles les déplacements ainsi que la participation de cette sélection à ladite rencontre. En remplacement, les « Palancas Negras » affronteront, le même jour et au même lieu, la sélection de la Mauritanie, à 20h00. Dans le même document, daté de ce jour, la FAF réaffirme son engagement à garantir les meilleures conditions de préparation de l'équipe nationale, en vue des échéances compétitives à venir.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.