Angola: Le pays et l'Uruguay envisagent de renforcer leur coopération

Luanda — L'Angola et l'Uruguay ont examiné, mardi à Montevideo, de nouvelles opportunités de coopération dans les domaines de l'éducation et de la culture, lors d'une rencontre entre l'ambassadeur angolais dans ce pays sud-américain, Azevedo Xavier Francisco, et la sous-secrétaire du ministère de l'Éducation et de la Culture de l'Uruguay, Gabriela Verde.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade transmis à l'ANGOP, l'audience a permis d'aborder des mécanismes visant à donner davantage de dynamisme aux relations politiques et de coopération entre les deux pays. À cette occasion, Azevedo Xavier Francisco a exprimé l'intérêt de l'Angola à promouvoir les échanges culturels avec l'Uruguay dans les domaines de la danse, de la musique, des arts plastiques et du cinéma.

Le diplomate angolais a également plaidé en faveur du renforcement de la coopération dans l'enseignement supérieur, notamment à travers l'octroi de bourses d'études, la formation des cadres, l'assistance technique ainsi que le partage de connaissances et d'expériences. Il a en outre souligné l'intérêt de l'Angola pour le transfert de technologies dans l'enseignement primaire, notamment par l'introduction d'équipements informatiques dans les écoles, en vue de la modernisation et de l'amélioration de la qualité de l'enseignement.

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De son côté, Gabriela Verde a indiqué que l'Uruguay assure actuellement la présidence de la Communauté des États latino-américains et caraïbes (CELAC), soulignant l'existence de mécanismes de coopération entre cette organisation et les pays africains dans les secteurs de l'éducation et de la culture. La responsable uruguayenne a également exprimé l'intérêt de son pays à renforcer ses liens avec les États africains, en particulier dans le domaine des arts, rappelant que l'Uruguay développe déjà des initiatives de coopération académique avec certains pays du continent, notamment la République démocratique du Congo.

Elle a évoqué un programme de dispositifs informatiques destinés à l'enseignement général, dont la mise en oeuvre pourrait être examinée par l'Angola. La sous-secrétaire a également annoncé de nouvelles initiatives de la CELAC visant à renforcer le rapprochement entre l'Amérique latine et l'Afrique.

Parmi les propositions examinées figure une éventuelle visite de la ministre angolaise de l'Éducation en Uruguay, afin de mieux connaître le système éducatif du pays et d'identifier des domaines concrets de coopération. Les deux parties ont également évoqué la possibilité de signature d'un mémorandum d'entente visant à encadrer la coopération bilatérale dans les domaines de l'éducation, de la formation des cadres, du transfert de technologies et de la promotion des échanges culturels.