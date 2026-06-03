Afrique de l'Ouest: Frontière Bénin-Niger - Installation d'un comité d'experts pour étudier les conditions de sa réouverture

Le Président béninois Romuald Wadagni a effectué, hier mardi 2 juin 2026, une visite de travail et d'amitié à Niamey au Niger. Cette visite a pris fin avec l'adoption d'un communiqué conjoint avec son homologue nigérien, le général d'armée Abdourahamane Tiani, qui a annoncé l'installation d'un comité d'experts chargé de recenser les obstacles et les conditions de les lever pour une réouverture de la frontière Bénin-Niger.

Ce communiqué conjoint rapporte qu'au cours d'un tête-tête et d'une séance de travail entre les deux présidents, élargie aux membres des deux délégations, plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés. Les échanges se sont déroulés dans un climat de grande cordialité et ont permis de faire un examen approfondi des défis auxquels les deux pays sont confrontés, ainsi que des sujets majeurs qui font l'actualité au plan sous régional et international.

C'est ainsi que les deux présidents se sont félicités des relations anciennes de fraternité, d'amitié et de coopération qui lient le Niger et le Bénin et ont réaffirmé leur commune volonté de dynamiser la coopération bilatérale pour la hisser à la hauteur de leurs ambitions et des attentes légitimes de leurs peuples respectifs qui aspirent à la paix, à la sécurité et au développement.

Sur le plan sécuritaire, les présidents béninois et nigérien ont évoqué la menace terroriste au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Ils ont réaffirmé leur engagement à unir leurs forces pour combattre le fléau du terrorisme et du banditisme qui sévit depuis plusieurs années dans la sous-région et qui compromet la mise en œuvre effective de tous les programmes de développement initiés par les gouvernements de leurs pays respectifs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ils se sont aussi dit convaincus de la nécessité de renforcer la coopération au plan politique, économique, scientifique, culturel entre les deux pays et sont convenus d'accroître les échanges mutuels à tous les niveaux, notamment à travers la tenue régulière de la Commission mixte de coopération nigéro-béninoise.

Wadagni et Tiani ont également exprimé leur engagement à œuvrer à la levée de tous les obstacles au renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment la réouverture de la frontière Bénin-Niger, pour laquelle « un comité d'experts chargé de recenser et de lever lesdits obstacles a été mis en place. Il dispose d'un délai de 15 jours pour rendre son rapport aux deux chefs d'Etat ».

Le chef de l'Etat, le général d'armée Abdourahamane Tiani a adressé ses sincères remerciements à son frère et homologue du Bénin pour sa visite au Niger. Ce dernier a aussi exprimé ses sincères remerciements à son frère et homologue du Niger pour l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation. Enfin, le président de la République du Bénin a invité son homologue nigérien à effectuer une visite officielle au Bénin.