Burkina Faso: BEPC 2026 dans le Djôrô - Les zones jadis affectées participent pleinement aux examens

Le gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro, a procédé au lancement officiel des épreuves du Brevet d'études du premier cycle (BEPC) au lycée municipal de Gaoua, le mardi 2 juin 2026. Cette session mobilise 8 800 candidats répartis dans l'ensemble de la région.

Plus de 8 800 candidats ont entamé, le mardi 2 juin 2026, les épreuves du Brevet d'études du premier cycle (BEPC) dans la région du Djôrô. Comme chaque année, le gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro, est allé leur apporter ses encouragements au lycée municipal de Gaoua.

Après avoir visité plusieurs salles de composition, le gouverneur a exprimé sa satisfaction quant à l'état d'esprit des candidats. « J'ai constaté ce matin que ce sont des candidats qui se font confiance », a-t-il déclaré. Raissatou Balma, élève candidate au BEPC, reconnaît avoir ressenti un léger stress à l'approche des épreuves, mais affirme s'être préparée à le surmonter grâce aux conseils reçus durant l'année scolaire.

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« On nous a appris à ne pas paniquer, à rester nous-mêmes et à avoir confiance en nous. Quand on entre dans la salle, il ne faut pas avoir peur. C'est comme les devoirs que nous faisons en classe », a-t-elle confié. Selon le directeur régional en charge de l'enseignement secondaire, Pawin Michel Somé, les 8 800 candidats inscrits, dont 4 450 filles, composent dans 32 jurys répartis dans 77 centres secondaires. Le directeur régional a rassuré quant aux dispositions prises pour assurer le bon déroulement des examens. Les sujets ont été acheminés dans tous les centres de composition et le matériel nécessaire est disponible.

Le lancement du BEPC 2026 intervient dans un contexte marqué par l'amélioration de l'accès à l'éducation dans des localités qui faisaient auparavant face à certaines contraintes. Michel Somé a confirmé que les zones autrefois difficiles d'accès sont désormais pleinement intégrées au dispositif éducatif. « Les cours s'y sont bien déroulés et les candidats pourront prendre part aux examens sans problème », a-t-il indiqué. Pour le gouverneur Siaka Barro, cette situation est le fruit des efforts consentis par les forces combattantes et l'ensemble des acteurs du système éducatif.

Il a salué leur engagement qui a permis la continuité des enseignements et le fonctionnement normal des établissements scolaires dans plusieurs localités. Le premier responsable de la région a également invité les parents d'élèves à accompagner leurs enfants durant cette période d'examen et a exhorté les candidats à respecter les consignes des surveillants. En rappel, les résultats du premier tour sont prévus le 9 juin 2026.