Congo-Kinshasa: Nouveau partenariat militaire entre le pays et la République tchèque

La coopération militaire entre Kinshasa et Prague prend forme avec un nouveau partenariat.

L'ambassadeur tchèque, Petr Selepa, et le vice-Premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Muadiamvita, ont échangé sur cette question mardi 2 mai à Kinshasa.

Les deux responsables ont identifié plusieurs axes de collaboration, notamment la formation des pilotes congolais, le perfectionnement du personnel militaire et la fourniture d'équipements destinés aux Forces aériennes congolaises.

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Le diplomate tchèque a salué l'aboutissement de cette coopération, fruit des échanges engagés lors de la dernière mission officielle de Guy Kabombo Muadiamvita à Prague. Il s'est montré confiant quant à l'avenir de cette collaboration appelée à se renforcer entre les ministères de la Défense des deux États.

Pour sa part, le vice-Premier ministre de la Défense nationale a salué le pragmatisme de son hôte ainsi que les avancées enregistrées dans la mise en oeuvre de cet accord. Il estime que ce partenariat vient notamment consolider le pilier « Formation » du trinôme FEC et s'inscrit dans la dynamique de redynamisation et de montée en puissance des FARDC.

A travers une diplomatie militaire active, ce membre du Gouvernement entend consolider les relations bilatérales de la RDC avec ses partenaires stratégiques, tout en contribuant au renforcement des capacités opérationnelles des FARDC.

Cette rencontre s'inscrit dans le prolongement des discussions engagées lors de la visite de Guy Kabombo Muadiamvita en République tchèque l'année dernière.