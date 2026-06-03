Congo-Kinshasa: ENAFEP - L'Inspecteur général de l'Éducation insiste sur le respect des mesures contre Ebola

3 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'Inspecteur général de l'Éducation nationale, Hubert Kimbonza, a confirmé le lancement de l'Examen national de fin d'études primaires (ENAFEP) ce jeudi 4 mai sur toute l'étendue du territoire.

Cette annonce a été faite mardi 2 mai, devant les médias, à Kinshasa. Il a toutefois recommandé aux candidats ainsi qu'à tous les acteurs impliqués dans l'organisation de cette épreuve certificative de respecter scrupuleusement les mesures préventives de la maladie à virus Ebola.

« Il faut que tous les candidats portent des masques. Nous demandons à tous les chefs de centres de veiller à ce que chaque centre dispose de dispositifs de lavage des mains. Les enfants ne doivent pas se laver les mains avec de l'eau simple, mais avec du savon ou du gel hydroalcoolique. La troisième observation, c'est la distanciation », a souligné Hubert Kimbonza.

Ce haut fonctionnaire du secteur de l'éducation a également assuré que le Test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle (TENASOSP) est programmé du 11 au 12 juin, tandis que la session ordinaire de l'Examen d'État est prévue du 22 au 25 juin 2026.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors d'une réunion tenue dimanche 31 mai à Kinshasa, les membres du Syndicat national des inspecteurs de l'enseignement au Congo (SYNIECO), sections de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, ont levé leur menace de boycott.

Ces inspecteurs principaux provinciaux ont reçu des assurances quant au paiement de leurs arriérés liés à l'organisation des examens de l'année 2025, dont le taux de décaissement était de 51 %.

Selon les explications fournies lors de cette réunion convoquée sur instruction de la ministre d'État Raïssa Malu, les fonds destinés à la prise en charge des opérateurs ont déjà été décaissés par le

Gouvernement et sont en cours de traitement par les institutions chargées du paiement.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.