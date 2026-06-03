Congo-Kinshasa: ENAFEP - L'Inspecteur général de l'Éducation insiste sur le respect des mesures contre Ebola

L'Inspecteur général de l'Éducation nationale, Hubert Kimbonza, a confirmé le lancement de l'Examen national de fin d'études primaires (ENAFEP) ce jeudi 4 mai sur toute l'étendue du territoire.

Cette annonce a été faite mardi 2 mai, devant les médias, à Kinshasa. Il a toutefois recommandé aux candidats ainsi qu'à tous les acteurs impliqués dans l'organisation de cette épreuve certificative de respecter scrupuleusement les mesures préventives de la maladie à virus Ebola.

« Il faut que tous les candidats portent des masques. Nous demandons à tous les chefs de centres de veiller à ce que chaque centre dispose de dispositifs de lavage des mains. Les enfants ne doivent pas se laver les mains avec de l'eau simple, mais avec du savon ou du gel hydroalcoolique. La troisième observation, c'est la distanciation », a souligné Hubert Kimbonza.

Ce haut fonctionnaire du secteur de l'éducation a également assuré que le Test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle (TENASOSP) est programmé du 11 au 12 juin, tandis que la session ordinaire de l'Examen d'État est prévue du 22 au 25 juin 2026.

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Lors d'une réunion tenue dimanche 31 mai à Kinshasa, les membres du Syndicat national des inspecteurs de l'enseignement au Congo (SYNIECO), sections de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, ont levé leur menace de boycott.

Ces inspecteurs principaux provinciaux ont reçu des assurances quant au paiement de leurs arriérés liés à l'organisation des examens de l'année 2025, dont le taux de décaissement était de 51 %.

Selon les explications fournies lors de cette réunion convoquée sur instruction de la ministre d'État Raïssa Malu, les fonds destinés à la prise en charge des opérateurs ont déjà été décaissés par le

Gouvernement et sont en cours de traitement par les institutions chargées du paiement.