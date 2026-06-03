Congo-Kinshasa: Ouverture de la XIIe édition du Festival international de théâtre « Ça se passe à Kin »

La XIIe édition du Festival international de théâtre intitulé « Ça se passe à Kin » ouvre ses portes ce mercredi 3 juin à Kinshasa.

Cette activité culturelle, qui se tient jusqu'au 9 juin, est organisée par le Tarmac des auteurs, un centre culturel privé installé dans la commune de Kintambo, à Kinshasa.

Le festival accueille des spectacles et des artistes venus du Burundi, du Congo-Brazzaville, de la Guyane française et de la France.

Cette année, l'événement braque ses projecteurs sur de jeunes artistes et metteurs en scène congolais, accompagnés dans le cadre du programme « Émergence théâtrale », comme l'explique son initiateur et directeur artistique, le comédien et metteur en scène Israël Tshipamba :

« Nous avons un programme qui donne sens à notre projet. Il s'appelle "Émergence". Chaque année, nous accompagnons trois, quatre voire cinq spectacles portés par des jeunes, qui les réalisent pour la première fois dans un cadre professionnel et professionnalisant ».

Le festival se déroule simultanément sur trois sites, dont le Tarmac, où des spectacles sont programmés à partir de 20h30, suivis de concerts de musique dès 22h.