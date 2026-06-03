Bénin: L'ère post Talon, la signature Wadagni

analyse

Vainqueur de l’élection présidentielle du 12 avril 2026 sur le score confortable de 94, 27%, le nouveau Président du Bénin, Kossi Mbueke Romuald Wadagni, a été investi ce 24 mai 2026, et dans la foulée a formé son gouvernement moins de 10 h après sa prestation de serment ; un record de promptitude par rapport à ce qu’on voit ailleurs. Est-ce le signe d’une bonne préparation de l’équipe et d’un savant dosage aiguillonné par son mentor Patrice Talon ?

Au regard de la liste des membres de ce nouveau gouvernement, on peut le dire sans se tromper, car des ministres qui ont siégé dans le précédent gouvernement du Président Talon y figurent en bonne place, même si ce n’est pas à la même place sur les 24 membres que compte l’attelage.

N’est-ce pas là une volonté de poursuivre dans le sens de la continuité tel que le révèle son slogan « Ensemble poursuivons le chemin engagé » ? On peut le dire, car le quart des membres du gouvernement Wadagni est issu de l’ancienne équipe de Patrice Talon, avec le retour d'Abdoulaye Bio Tchané, un poids lourd de la mouvance Talon, qui, avec Me Djogbénou, ont permis à la coalition présidentielle de rafler les 109 sièges du parlement.

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Avec l’installation de Me Djogbénou à la tête de l’Assemblée nationale, et la nomination d’Abdoulaye Bio Tchané comme ministre d’État chargé de la Coordination et du Développement, le Président Wadagni envoie ainsi un signal fort de ce que sera l’architecture de sa gouvernance.

La seconde lecture que l’on peut faire à ce niveau, et qui fait sens d’ailleurs, est que la question sécuritaire fait l’objet d’une attention particulière de la part du Président Wadagni, qui a décidé de se passer d’un premier ministre d’abord, et mieux, il concentre entre ses mains les portefeuilles de la sécurité intérieure et de la défense.

En effet, le contexte d’aujourd’hui est marqué par la crise sécuritaire qui sévit aux frontières du Bénin, avec les incursions djihadistes sur son territoire, auxquelles s’ajoute la tension qui persiste encore entre le Bénin et le Niger, née des relations heurtées entre l’ex-Président Talon et le chef de la junte nigérienne Aderrahmane Tiani.

Cela constitue autant de raisons qui justifient quelque part la concentration des pouvoirs régaliens entre ses mains, (avec des ministres délégués), mais aussi le choix de Mme Corinne Amori Brunet, l’ancienne ambassadrice du Bénin à Paris (un poste stratégique), pour occuper le poste de ministre des Affaires étrangères.

Ainsi, on comprend parfaitement que le Président Wadagni ait choisi le Niger et le Burkina Faso, ses voisins du Nord, pour effectuer ses premières visites officielles à l’étranger ces 02 et 03 juin 2026.

Au demeurant, la nomination de Mme Amori Brunet est de ce point de vue, un indice d’une volonté de tourner la page conflictuelle, de restaurer la confiance avec le Niger en changeant le chef de la diplomatie béninoise.

La dimension sécuritaire, notamment dans son volet gestion stratégique de la menace djihadiste, sera certainement au centre des discussions entre les voisins du Niger et du Burkina Faso.

Cette première sortie diplomatique en bilatéral reste sans doute un signal fort du nouveau régime béninois, qui va certainement porter la marque du Président Wadagni de façon durable. L’enjeu de paix et de sécurité régionale n’est-il pas à ce prix ?