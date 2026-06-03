Sénégal: Ama Baldé obligé de rebondir

L'avenir d'Ama Baldé suscite de nombreuses interrogations. Éloigné des arènes depuis sa défaite contre Franc de Jambars Wrestling Academy, le 16 février 2025, le lutteur de Pikine traverse l'une des périodes les plus délicates de sa carrière. En effet, ces derniers jours, Ama Baldé a particulièrement fait parler de lui après son placement en détention à la Brigade de recherches de la gendarmerie de Keur Massar dans le cadre d'une affaire l'opposant à un agent de police. Désormais libre, « Seuleu bou Ndaw » peut recentrer toute son attention sur sa carrière sportive. Une carrière qui marque le pas depuis son revers face à Franc, un combat qui avait freiné son ascension et remis en question certaines certitudes autour de son statut.

Pourtant, le Pikinois dispose encore de solides perspectives. La plus avancée concerne son duel contre Reug Reug. Les deux lutteurs avaient déjà trouvé un accord avec Albourakh Events et perçu une avance sur cachet. Le combat semblait sur de bons rails avant qu'une blessure du champion de Thiaroye-sur-Mer ne vienne bouleverser le calendrier. Le plan initial prévoyait que Reug Reug honore d'abord son engagement contre Boy Niang 2, prévu le 7 juin, sous la bannière de Gaston Productions, avant de se mesurer à Ama Baldé. Cette option demeure aujourd'hui la plus crédible.

Mais d'autres pistes existent. Baye Ndiaye, patron d'Albourakh Events, n'a jamais caché son intérêt pour une revanche entre Ama Baldé et Modou Lô. Battu par l'ancien Roi des arènes en 2023, Ama Baldé pourrait être tenté par un second affrontement qui constituerait l'un des combats les plus lucratifs et médiatiques de la lutte sénégalaise. Une affiche qui séduirait sans doute les amateurs, même si elle reste tributaire de plusieurs paramètres sportifs et financiers.

Ama Baldé pourrait également se tourner vers un adversaire plus accessible afin de retrouver la confiance. Dans cette logique, le nom de Siteu apparaît comme une possibilité crédible, quel que soit le résultat du sociétaire de Lansar lors de son prochain combat contre Sa Thiès. Une telle affiche offrirait à Ama Baldé l'opportunité de se relancer tout en restant dans le cercle des grandes têtes d'affiche.

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Après une année pratiquement blanche et une période mouvementée en dehors des arènes, Ama Baldé joue gros dans les prochains mois. Le choix de son futur adversaire pourrait bien déterminer la suite de sa carrière et son retour au premier plan de la lutte sénégalaise.