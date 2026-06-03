Afrique: CAN U17 - Le pays sur le toit du continent , Patrice Motsepe salue « une victoire bien méritée »

Ce 2 juin 2026, le Sénégal a remporté la CAN U17 en battant la Tanzanie aux tirs au but, au Maroc. Un sacre salué par le président de la CAF, Patrice Motsepe, dans un communiqué publié dans la soirée.

Il y a des victoires qui dépassent le cadre d'un stade. Celle des Lionceaux, sacrés champions de la CAN U17 TotalEnergies Maroc 2026 après leur victoire en finale contre la Tanzanie (1-1, 4-2 aux tirs au but) en est une. Et le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, l'a bien compris.

Dans un courrier adressé à M. Abdoulaye Fall, président de la Fédération Sénégalaise de Football, il a félicité joueurs, coachs, et tous ceux qui ont contribué à cette 2e étoile sénégalaise.

Une victoire méritée, saluée au sommet

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Le patron du football africain ne s'y trompe pas. Il adresse ses félicitations « aux Lionceaux ainsi qu'à leur équipe technique pour cette victoire bien méritée et couronnée par le titre de Champions de la Coupe d'Afrique des Nations U-17 TotalEnergies de la CAF Maroc 2026. »

Le mot « méritée » n'est pas anodin. La route vers ce titre fut semée d'embûches : menés dès la 7e minute par un but de Hamis Mihambo, les jeunes Sénégalais ont dû puiser dans leurs ressources mentales avant qu'Ibrahima Dione, deux minutes seulement après son entrée en jeu, n'égalise à la 64e minute. La décision tomba aux tirs au but, où les Sénégalais, plus précis et plus sereins, transformèrent quatre tentatives contre seulement deux pour les Tanzaniens.

Motsepe ne se limite pas à féliciter les joueurs. Il pointe la dimension institutionnelle de ce succès : « Cette réussite est aussi le fruit de votre leadership exceptionnel en tant que Président de la Fédération Sénégalaise de Football. » Selon Motsepe, ce sacre est donc le résultat d'un travail structurel, d'une vision portée par des dirigeants. Ce second titre continental - après celui de 2023 - confirme la montée en puissance du football sénégalais dans les compétitions de jeunes, renforçant l'image d'un pays désormais incontournable sur la scène africaine.

Une fierté nationale partagée

Le président de la CAF élargit le cercle de la célébration au-delà du monde du football. Il écrit : « C'est également un moment de grande fierté pour Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye et pour le peuple sénégalais. »

Un peuple, un président, une nation entière derrière onze gamins qui ont porté haut les couleurs vert, jaune et rougeLa lettre se clôt sur une projection enthousiasmante. Motsepe souhaite au Sénégal « plein succès lors de la prochaine Coupe du Monde U-17 de la FIFA Qatar 2026 », avant d'ajouter, avec une chaleureuse simplicité, « au plaisir de vous retrouver lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. »