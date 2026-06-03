Madagascar: Vatomandry - Onze orpailleurs ensevelis dans une mine

3 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Dramatique. Onze hommes âgés de 21 à 49 ans ont trouvé la mort hier dans le district de Vatomandry, ensevelis par un éboulement survenu dans une mine d'or artisanale, selon les informations communiquées par la gendarmerie et une députée.

Les faits se sont produits vers 4 heures du matin à Niherenana, où les victimes travaillaient de nuit dans des tunnels souterrains. Bien qu'aucune pluie n'ait été signalée, le sol fragilisé s'est effondré, piégeant les orpailleurs. Ce n'est qu'à 5 heures que le chef du fokontany a alerté les autorités. Les recherches ont débuté immédiatement et se sont poursuivies jusqu'à 13 h 40, heure à laquelle le onzième corps a été dégagé. Les habitants, munis de simples pelles, ont eux-mêmes extrait les dépouilles.

Exploitation illégale

Parmi les victimes figurent Lex, 27 ans, Tof, 27 ans, Patrick, 41 ans, Dene, 23 ans, Arnaud, 34 ans, Raldo, 26 ans, Rolland, 29 ans, Landros Nomenjanahary, 22 ans, Freddy Botozafy, 26 ans, Zozo Rabenandrasana, 49 ans, et Nola, 21 ans. L'identification complète reste en cours. Huit des victimes étaient originaires de la commune de Niherenana, tandis que les trois autres venaient de districts plus éloignés.

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Le site se situe à la frontière des communes de Niherenana et d'Antsampanana. Bien que l'exploitation y soit illégale, elle constitue une source de subsistance pour de nombreuses populations rurales. Les autorités avaient déjà tenté de fermer la carrière, mais s'étaient heurtées à la contestation des habitants. Ce nouvel éboulement met en lumière les dangers liés à l'orpaillage clandestin.

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