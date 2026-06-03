Madagascar: Andohatapenaka - Une femme prise d'un malaise se noie

3 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Une femme de 55 ans, mariée et mère de trois enfants, s'est noyée hier matin dans l'Ikopa, près d'Andohatapenaka. D'après les témoignages recueillis sur place, elle s'était rendue à la rivière pour laver du linge, une tâche quotidienne qui rythmait sa vie de famille. Alors qu'elle se trouvait en face de la gare routière Maki, elle a été prise d'un malaise, a perdu l'équilibre et est tombée dans l'eau. L'accident s'est produit vers 8 heures et a entraîné son décès, confirmé par les médecins.

Son corps sans vie a été transporté à l'hôpital Manarapenitra d'Andohatapenaka par un témoin. La police du commissariat de la Sécurité publique du 7e arrondissement a procédé aux constatations, tandis que ses proches se sont réunis auprès de la dépouille.

Ce drame s'ajoute à une série de noyades récentes qui frappent les abords de l'Ikopa. Il y a quelques jours, une femme avait trouvé la mort près du pont d'Anosizato. Peu après, une autre victime a été signalée à Ampasika. La succession de ces accidents montre la vulnérabilité de certains riverains, contraints de côtoyer chaque jour un fleuve dont les berges sont particulièrement dangereuses.

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