Madagascar: Concours - Oliva Séverine élue Miss Maman Atsimo Andrefana

La grande finale de Miss Maman Atsimo Andrefana s'est déroulée vendredi dernier. Sur les huit mamans finalistes, Oliva Séverine Rabibimanandratra, 37 ans et mère de trois enfants, a été élue meilleure Miss Maman. Elle s'est démarquée par son sourire et son charme.

En tenue traditionnelle comme en tenue cool, Oliva a su capter l'admiration du jury et du public. Avec sa tenue Mahafaly, elle s'est habillée du « lamba » traditionnel de cette ethnie, avec les colliers et les ornements qui vont avec, de la tête aux pieds. Une couronne de coquillages et une petite chevillière ornée également de coquillages. Le maquillage a été très soigné et les cheveux en tresses ont fait ressortir une vraie maman « Mahafaly ».

La première dauphine élue est Rosa Tafitasoa, 23 ans, maman d'un petit garçon de deux ans. Elle s'est également démarquée lors de la présentation de son talent de danseuse et de son charme du haut de ses 1m65. Les Miss Maman ont vécu deux mois d'épreuves avant de passer à la grande finale du 29 mai dernier.

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Un des jurys a reconnu que toutes les mamans « sont belles » car elles ont osé s'affirmer en défilant en public et en démontrant leur manière d'être maman dans la vie quotidienne. Le petit hic réside dans le fait que les candidates n'ont pas eu le temps d'expliquer un tant soit peu leur rôle de mère, la combinaison avec le fait qu'elles prennent soin d'elles quotidiennement et leur rôle au sein de la communauté.