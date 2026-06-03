Madagascar: Mahanjanga - Guy Dolsain Arvely nommé PDS

Lundi, le ministère de l'Intérieur vient de nommer Guy Dolsain Arvely à la tête de la présidence de la délégation spéciale (PDS) de Mahajanga. L'ancien chef de la région Boeny, en 2007, et de la région Melaky, en 2016, est le septième PDS de la Ville des Fleurs. Le tribunal administratif de Mahajanga a constaté la vacance de poste à la commune de Mahajanga, après le départ de l'ancien maire, Heriniaina Tia Solofomanga, à l'Assemblée nationale, il y a quelques semaines.

Les collaborateurs de l'ancien maire sont également remplacés. Deux adjointes ont été nommées : Mirana Narilala Ramarolahy au poste de première adjointe du PDS, et Amina Soalihi à celui de deuxième adjointe. La nomination de Guy Dolsain Arvely intervient après une vacance de poste qui a ralenti le fonctionnement de la municipalité.

« Le développement touristique de la ville figure parmi les priorités. Mahajanga est calme et attrayant. Les touristes et les vacanciers vont venir, et nous ferons en sorte qu'ils soient encore plus nombreux. Le paiement des salaires des employés temporaires chargés du balayage de la ville ne devra pas connaître de retard. Il en est de même pour le carburant des camions-bennes chargés du ramassage et du transport des ordures ménagères. Les régisseurs et les percepteurs devront aussi intensifier les efforts de recouvrement fiscal », a déclaré le PDS.

Sept délégations spéciales ont été installées au sein de la ville de Mahajanga depuis 1995. Le premier étant l'administrateur civil Josoa Alfred, avant Claude Pagès, élu maire de 1996 jusqu'en 2004. Ravokatra Lalao Randremisata a ensuite été nommée au poste de second PDS, entre 2007 et 2008. Elle a succédé à feu Naivo Rahamefy Andriamihamina, élu maire de 2004 jusqu'en 2007. Ce dernier avait été envoyé à l'extérieur par l'ancien président Ravalomanana, avant la fin de son mandat, pour occuper le poste de premier conseiller à l'ambassade de Belgique.

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Ensuite, Mokhtar Andriatomanga, maire intérimaire (entre 2011 et 2012), remplace le maire élu, feu le docteur Nirina Rakotoarimanana. Il n'a pas terminé son mandat, car il a démissionné de son poste en 2011. L'administrateur civil Sylvain Ndeha a été installé (mai 2012-2014) à la tête de la délégation spéciale pour redresser la gestion de la municipalité. Maeva Portos Houssein (de mai jusqu'en octobre 2015) a aussi été désignée pour diriger la commune temporairement en attendant les élections.

La première femme ayant été affectée au poste de PDS était Tonganirina Zafiarinefo Velomary, de février 2021 jusqu'en octobre 2024. Elle a dirigé la ville pendant plus de trois ans avant de démissionner pour se porter candidate aux élections municipales. En septembre 2019, un maire intérimaire a aussi été désigné jusqu'en octobre 2020. Il s'agissait d'Emilson Ravelomanantsoa, remplaçant Mokhtar Andriatomanga, élu maire de 2015 à 2019. Mais, nommé gouverneur, il quitte son poste de maire en 2020 pour diriger la région Boeny.