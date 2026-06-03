Ile Maurice: Budget 2026-2027 - Dernière ligne droite des consultations avec les ministères

À l'approche de la présentation du Budget 2026-2027, les consultations se poursuivent entre le ministère des Finances, les différents ministères et plusieurs acteurs économiques et sociaux. Répondant à une question du député Ram Etwareea, le PM a indiqué que cet exercice a été lancé dès février 2026 afin de recueillir les propositions des parties prenantes.

Selon le chef du gouvernement, un appel à propositions avait été lancé le 24 février auprès du public et des différents acteurs concernés. L'objectif est de préparer un budget axé sur la croissance économique, la productivité, la compétitivité, la création d'emplois de qualité, l'amélioration du niveau de vie des Mauriciens, mais aussi le renforcement de la résilience climatique et le rétablissement des finances publiques.

Dans ce cadre, le ministère des Finances a organisé des rencontres avec plusieurs groupes représentant différents secteurs - associations d'affaires, organisations professionnelles, syndicats, artistes, jeunes, société civile, planteurs, éleveurs, pêcheurs, monde académique, PME et représentants du secteur privé. La préparation du Budget entre désormais dans une étape importante avec la tenue des Policy Dialogue Meetings entre le ministère des Finances et l'ensemble des ministères.

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Ces réunions permettent aux ministres concernés et à leurs hauts cadres de discuter des principales réformes politiques et des priorités à mettre en oeuvre dans leurs secteurs respectifs. Ces échanges se poursuivront dans les prochains jours afin de permettre davantage de discussions avant la finalisation du discours du Budget 2026-2027. Navin Ramgoolam a souligné que les propositions reçues sont actuellement étudiées en détail et seront prises en considération dans l'élaboration du prochain exercice budgétaire.