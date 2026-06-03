Ile Maurice: Un chauffeur de taxi de 76 ans agressé et dépouillé

3 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Un chauffeur de taxi de 76 ans a vécu une scène de violence choquante en fin d'après-midi, le dimanche 31 mai, lorsqu'un passager qu'il transportait l'a agressé à l'arme blanche avant de lui voler son véhicule, son téléphone portable et de l'argent. Le suspect, Ludovic Vigoureux, 28 ans et résidant à Pointe-aux-Sables, a été arrêté par la police. Il a été formellement identifié par la victime.

Selon les informations recueillies, la victime était à bord de son véhicule lorsqu'elle a pris un jeune homme sur la route principale M1, à Port-Louis, en direction du sud. Le trajet, convenu contre un paiement de Rs 1 000, semblait ordinaire au départ.

Mais arrivé à Plaine-Lauzun, à proximité d'une station-service, le passager a brusquement changé d'attitude. Il a sorti un couteau de cuisine de son pantalon et a menacé le chauffeur, exigeant qu'il lui remette tout ce qu'il avait. Sous la contrainte, il lui a remis environ Rs 1 000 ainsi que son téléphone portable, un Samsung.

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L'agression a toutefois continué. Le suspect a ordonné au chauffeur de poursuivre la route jusqu'au niveau de l'échangeur de Pailles, sous le pont. C'est là que la situation a dégénéré davantage : le malfaiteur a de nouveau brandi son arme en direction de la victime, tentant de la blesser. Dans un geste de défense, le chauffeur a saisi la lame, se blessant au pouce droit. Forcé de quitter son véhicule sous la menace, le sexagénaire a été abandonné sur place, tandis que le suspect a pris la fuite au volant de la voiture, une Nissan blanche appartenant à son fils. Le véhicule est estimé à environ Rs 75 000, incluant les biens volés.

Blessé et profondément choqué, le chauffeur a néanmoins réussi à alerter les autorités. Grâce aux premières investigations et à l'exploitation des caméras de Safe City, le véhicule a été localisé à Grand-Baie. Ludovic Vigoureux a été arrêté par la police et a été formellement identifié par la victime. Trois autres personnes présentes dans le véhicule au moment de la récupération ont, elles, été relâchées après vérifications.

Le couteau utilisé lors de l'agression a été saisi comme pièce à conviction. L'enquête se poursuit sous la supervision des autorités policières, tandis que le suspect demeure en détention pour vol avec violence et usage d'arme offensive.

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