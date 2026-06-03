Ile Maurice: Plus de 50 élèves et trois membres du personnel touchés

Une matinée marquée par la panique ce mercredi 3 juin à la Roche-Terre Government School, après la perception d'une forte odeur suspecte, assimilée à une fuite de gaz. Plusieurs élèves et membres du personnel ont présenté des malaises et des irritations, selon le ministère de l'Éducation.

Plus de 50 élèves et trois membres du personnel de l'établissement ont été affectés. Plusieurs ont été pris en charge sur place, tandis que d'autres ont été conduits à l'hôpital du Nord pour des examens médicaux et placés sous observation. La police, les pompiers, le SAMU ainsi que différentes unités d'intervention ont rapidement été mobilisés sur place afin de sécuriser la zone et déterminer l'origine de l'odeur.

D'après les premières indications, la fuite de gaz ne proviendrait pas de l'école elle-même, mais d'une maison voisine située à proximité de l'établissement. Une fuite liée au raccordement entre un chauffe-eau à gaz et une bonbonne de gaz domestique est suspectée.

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Les autorités poursuivent leurs vérifications afin de confirmer la source exacte de l'incident. L'état de santé des personnes affectées sera communiqué ultérieurement. Les parents ont été informés et ont récupéré leurs enfants.