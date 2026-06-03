Ile Maurice: Entre avancées et projets en attente

Après une première année d'activité, la National Agency for Drug Control (NADC) présente un bilan marqué par un important travail de structuration institutionnelle, de coordination inter-agences et de préparation de nouvelles politiques publiques.

Sur le volet de la lutte contre le trafic de drogue, l'agence a rédigé et soumis des protocoles d'accord avec les forces de l'ordre et les agences de sécurité, tout en créant un groupe de travail inter-agences pour faciliter le partage rapide de renseignements.

Un exercice national de cartographie des équipements technologiques des agences de répression et des laboratoires médico-légaux a été lancé et une collecte centralisée des données sur les saisies de drogue a été mise en place pour identifier les nouvelles tendances. Des travaux ont également été engagés pour la réactivation de la plateforme de contrôle des précurseurs chimiques avec le ministère de la Santé et la Mauritius Revenue Authority.

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En matière de traitement et de réhabilitation, plusieurs formations ont été organisées: un atelier national sur les drogues synthétiques, un renforcement des capacités des professionnels de l'addiction, des formations destinées aux ONG impliquées dans les programmes de méthadone, aux travailleurs sociaux et aux éducateurs pairs. Les ONG ont également été consultées dans le cadre de l'élaboration d'un programme national de réhabilitation et de réinsertion.

Sur le plan de la recherche et des politiques publiques, une évaluation de 15 ONG actives dans le secteur des drogues a été conduite, assortie d'une analyse de leurs besoins institutionnels, humains et financiers. Un groupe de travail sur la réforme de la politique du cannabis a tenu 11 réunions réunissant des représentants du bureau de l'Attorney General, de celui du Directeur des poursuites publiques, de l'Université de Maurice, de la Commission des droits humains, du ministère des Finances et de la société civile. En prévention, la NADC a formé des recteurs, psychologues scolaires et responsables éducatifs, et lancé le programme sportif Mo Spor Mo Fierté, basé sur le jiu-jitsu brésilien.

Toutefois, plusieurs projets phares demeurent en attente. Les protocoles d'accord n'ont pas encore été mis en oeuvre, la plateforme de contrôle des précurseurs chimiques n'est pas réactivée, et le projet de One-Stop Shop Clinic à route Nicolay attend toujours le feu vert du ministère de la Santé. La réforme de la politique du cannabis se poursuit sans décision finale. Le prochain Budget sera déterminant pour mesurer si cette phase de planification se traduira par des réalisations tangibles sur le terrain.