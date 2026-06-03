Ile Maurice: «Covid-19 Projects Development Fund» - Rs 500 M toujours bloquées à la Silver Bank

Les investissements effectués par le Covid-19 Projects Development Fund auprès de la Silver Bank étaient au coeur des débats parlementaires. Répondant à une question du député Roshan Jhummun, le PM a fourni des détails sur les Rs 3 milliards placées en dépôts fixes auprès de cette institution bancaire en 2022 et les circonstances des Rs 500 millions qui restent toujours bloquées.

L'ancien ministre des Finances, Renganaden Padayachy, aurait approuvé ces investissements malgré «la gestion douteuse connue» de la banque à l'époque. Les dépôts ont été effectués en trois phases : Rs 500 millions en avril 2022, Rs 500 millions en août 2022 et Rs 2 milliards en septembre de la même année. Ces fonds déposés pouvaient être retirés à tout moment, sans pénalité, avec un préavis d'une semaine.

Navin Ramgoolam a indiqué que Rs 2,5 milliards ont finalement été récupérées par le fonds à différentes étapes. Une première tranche de Rs 500 millions a été retirée le 17 février 2023 afin de financer une avance de 25 % aux contracteurs engagés dans le projet de logements sociaux. Une deuxième tranche de Rs 500 millions a suivi le 7 mars 2023 pour répondre aux besoins urgents liés au même projet.

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Ce fonds public avait ensuite demandé, le 9 mars 2023, le transfert des Rs 2 milliards restantes afin de financer ses engagements jusqu'en juin 2023, notamment les projets de logements sociaux et le National Flood Management Programme. La Silver Bank a alors transféré Rs 1,3 milliard en plusieurs versements, laissant un solde de Rs 700 millions. En janvier 2024, le fonds public a réclamé le remboursement de ce montant et des intérêts accumulés.

La banque a alors transféré Rs 250 millions, dont Rs 50 millions d'intérêts, laissant ainsi Rs 500 millions de capital toujours détenues par la Silver Bank. Au total, Rs 67,7 millions d'intérêts ont été versées au fonds. Cependant, le 13 février 2024, la Banque de Maurice a placé la Silver Bank sous administration conservatoire. Les demandes de retrait ont alors été suspendues. Après la nomination d'un Receiver le 30 mars 2026, une nouvelle demande a été adressée le 9 avril pour récupérer le montant restant.

Le PM a également remis en question la décision initiale d'investir auprès de cette banque, soulignant que son offre de rendement de 4 % sur 12 mois était largement supérieure aux propositions d'autres institutions, notamment 0,75 % de la SBM et 1,25 % de Bank One. Selon lui, une telle différence aurait dû pousser le comité responsable du fonds à davantage de prudence. Navin Ramgoolam estime que cette décision soulève de «sérieuses questions» sur le processus décisionnel et évoque un manquement dans la protection des fonds publics.