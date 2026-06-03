Ile Maurice: Les meilleurs talents récompensés

L'Auditorium Octave Wiehe, à Réduit, a vibré au rythme de la grande finale des catégories chant de l'Intercollege Music Competition 2026 jeudi dernier.

Organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec le ministère de l'Éducation et des Ressources humaines, cette compétition a réuni les meilleurs talents des établissements secondaires devant un public enthousiaste composé d'élèves, d'enseignants et de parents. Au terme de prestations marquées par la diversité des styles musicaux, allant du séga à l'opéra en passant par les chansons internationales et les compositions originales, plusieurs collèges se sont distingués.

Palmarès 2026

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