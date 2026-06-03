Ile Maurice: Les meilleurs talents récompensés

3 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

L'Auditorium Octave Wiehe, à Réduit, a vibré au rythme de la grande finale des catégories chant de l'Intercollege Music Competition 2026 jeudi dernier.

Organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec le ministère de l'Éducation et des Ressources humaines, cette compétition a réuni les meilleurs talents des établissements secondaires devant un public enthousiaste composé d'élèves, d'enseignants et de parents. Au terme de prestations marquées par la diversité des styles musicaux, allant du séga à l'opéra en passant par les chansons internationales et les compositions originales, plusieurs collèges se sont distingués.

Palmarès 2026

Solo Foundation

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  1. Collège Père Laval
  2. Swami Vivekananda SSS
  3. Swami Vivekananda SSS

Group Foundation

  1. Swami Vivekananda SSS
  2. Sir Abdool Razack Mohamed SSS
  3. New Devton College

Solo Mainstream

  1. MGSS Moka
  2. Labourdonnais College
  3. Franck Richard SSS

Group Mainstream

  1. New Eton College
  2. La Confiance College
  3. Droopnath Ramphul SC

Best Live Performance

  • Solo Foundation : Swami Vivekananda SSS
  • Group Foundation : Swami Vivekananda SSS
  • Solo Mainstream : Seewa Bappoo SSS
  • Group Mainstream : La Confiance College

Best Original Song

  1. Ebene SSS Girls
  2. Collège Père Laval
  3. Sir Abdool Razack Mohamed SSS
  4. Emmanuel Anquetil SSS

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