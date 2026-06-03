Ile Maurice: Rodrigues - Le «Driving Test Centre» sera transféré à Jean-Tac

Le projet de relocalisation du Driving Test Centre de Port-Mathurin vers Jean-Tac, près du complexe de la Special Mobile Force, avance. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, en réponse à une question du député rodriguais Francisco François. Selon les informations, environ 13 personnes passent quotidiennement leur examen pratique de conduite au centre de Port-Mathurin.

Par ailleurs, près de 40 candidats participent aux examens oraux organisés uniquement les samedis. Concernant les permis de conduire délivrés à Rodrigues, 1 011 ont été émis en 2021, 676 en 2022, 1 008 en 2023, 1 188 en 2024 et 1 230 en 2025. Pour 2026, 388 avaient déjà été délivrés au 29 mai.

Pour le nouveau centre à Jean-Tac, un terrain a déjà été identifié. Des consultations et visites du site ont eu lieu avec les différentes autorités concernées. La Commission des infrastructures publiques de l'Assemblée régionale de Rodrigues travaille actuellement sur la conception détaillée et l'estimation des coûts du projet.