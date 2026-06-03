Sénégal: Entre légitimité électorale et leadership partisan - Le dilemme du Pastef

analyse

Le Sénégal traverse l'une des séquences politiques les plus délicates depuis l'arrivée au pouvoir du tandem Bassirou Diomaye Faye – Ousmane Sonko en mars 2024. Longtemps présentés comme les deux figures indissociables du projet porté par le Pastef, les récents développements laissent apparaître des divergences de plus en plus visibles entre le chef de l'État et celui qui demeure le leader historique du parti.

Cette situation intervient dans un contexte particulier. En 2024, empêché de se présenter à l'élection présidentielle en raison de ses démêlés judiciaires, Ousmane Sonko avait porté son choix sur Bassirou Diomaye Faye, alors détenu comme lui, pour incarner la candidature du Pastef. La victoire du duo avait été perçue comme l'aboutissement d'un long combat politique contre le régime de Macky Sall et comme l'ouverture d'une nouvelle ère politique au Sénégal.

Cependant, l'exercice du pouvoir transforme souvent les équilibres établis dans l'opposition. Plus d'un an après l'alternance, les rapports entre les deux hommes semblent entrer dans une nouvelle phase. Les déclarations récentes d'Ousmane Sonko, marquées par des critiques ouvertes et des révélations sur les accords politiques qui auraient accompagné l'accession au pouvoir du Pastef, témoignent d'une volonté de reprendre l'initiative politique.

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À quelques heures de la formation du gouvernement dirigé par le nouveau Premier ministre Al Aminou Lo, le leader du Pastef a clairement indiqué qu'aucun membre du parti ne participerait à cette nouvelle équipe gouvernementale. Une position qui marque une rupture symbolique avec la gouvernance issue de la victoire de 2024 et qui laisse entrevoir une séparation progressive entre l'appareil de l'État et la structure partisane.

Au-delà des personnes, c'est la question de la légitimité politique qui se trouve désormais au cœur du débat. D'un côté, le président Bassirou Diomaye Faye tire sa légitimité du suffrage universel et de l'exercice des institutions républicaines. De l'autre, Ousmane Sonko demeure pour de nombreux militants l'architecte principal de la conquête du pouvoir et la figure centrale autour de laquelle s'est construite la dynamique du Pastef.

Cette dualité n'est pas inédite dans l'histoire politique africaine. Plusieurs mouvements arrivés au pouvoir ont été confrontés à des rivalités entre le détenteur de la légitimité électorale et celui qui conserve l'autorité politique au sein du parti. Lorsque ces deux centres de pouvoir entrent en concurrence, les risques de paralysie institutionnelle et de fragmentation politique augmentent.

Pour l'heure, il serait prématuré de parler de rupture définitive. Les deux hommes partagent encore une base électorale commune ainsi qu'un projet politique dont les principaux objectifs restent largement soutenus par leurs partisans. Néanmoins, la montée des tensions et la radicalisation des discours suggèrent qu'une recomposition du pouvoir est en cours.

L'enjeu dépasse désormais les ambitions personnelles. Il concerne la capacité du Sénégal à préserver sa stabilité institutionnelle tout en poursuivant les réformes économiques et sociales promises aux citoyens. Dans un pays souvent cité comme modèle démocratique en Afrique de l'Ouest, l'évolution des relations entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko pourrait avoir des conséquences durables sur l'avenir du Pastef et sur l'équilibre politique national.

Les prochains mois permettront de déterminer si cette crise débouche sur une réconciliation stratégique, une cohabitation conflictuelle ou une rupture politique assumée entre les deux principaux artisans de l'alternance de 2024.