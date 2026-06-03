Bénin: Bénin-Niger - Les deux présidents pour une dynamisation de la coopération bilatérale

Romuald Wadagni, Président de la République du Bénin, Chef de l'Etat, a effectué une visite officielle à Niamey, le 2 juin 2026.

Selon un communiqué conjoint, cette visite au Niger procède de la tradition d'échanges et de consultations entre États voisins, elle témoigne de la volonté commune de consolider davantage les liens d'amitié, de fraternité et de coopération agissante qui unissent le Bénin et le Niger.

Les deux Présidents, renseigne le communiqué, ont eu un entretien en tête-à-tête suivi d'une séance de travail élargie aux membres des deux délégations, sur plusieurs sujets d'intérêt commun.

Les échanges se sont déroulés dans un climat de grande cordialité et ont permis de faire un examen approfondi des défis auxquels les deux pays sont confrontés, ainsi que les sujets majeurs qui font l'actualité, aux plans sous-régional et international.

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Au cours de leurs échanges, les deux présidents se sont félicités des relations anciennes de fraternité, d'amitié et de coopération qui lient le Niger et le Bénin et, ont réaffirmé leur commune volonté de dynamiser la coopération bilatérale, pour la hisser à la hauteur de leurs ambitions et des attentes légitimes de leurs peuples respectifs, qui aspirent à la paix, à la sécurité et au développement.

Sur le plan sécuritaire, les deux présidents ont évoqué la menace terroriste au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Ils ont réaffirmé leur engagement à unir leurs forces pour combattre le fléau du terrorisme et du banditisme qui sévit depuis plusieurs années dans la sous-région et qui compromet la mise en oeuvre effective de tous les programmes de développement initiés par les gouvernements de leurs pays.

Les deux présidents se sont déclarés convaincus de la nécessité de renforcer la coopération au plan politique, économique, scientifique et culturel entre les deux pays et sont convenus d'accroître les échanges mutuels à tous les niveaux, notamment à travers la tenue régulière de la commission mixte de coopération nigéro- béninoise. Ils ont exprimé leur engagement à oeuvrer à la levée de tous les obstacles au renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment la réouverture de la frontière Bénin-Niger. Un comité d'experts chargé de recenser et de lever lesdits obstacles a été mis en place à cet effet. II dispose d'un délai de quinze jours pour rendre son rapport aux deux Chefs d'Etat.